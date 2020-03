Gol oferece passagens gratuitas para profissionais de saúde

A Gol informou que fornecerá, a partir da próxima segunda-feira (23), passagens aéreas gratuitas para médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas que necessitem se deslocar pelo Brasil para atender doentes com o coronavírus (Covid-19), o novo coronavírus. Pelo comunicado, a empresa ressaltou que a taxa de embarque será cobrada.



Os profissionais de saúde deverão apresentar carteirinha de credenciamento profissional validada pelo conselho regional vigente, além de apresentar uma carta que comprove o motivo da viagem.

Não será possível reservar assentos, e basta que o profissional compareça com duas ou três horas de antecedência no aeroporto, com toda a documentação exigida.