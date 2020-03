Atendimento nas loterias de Manaus pode mudar a partir terça (24)

Os horários de atendimento poderão ser alterados nos próximos dias | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – As loterias de Manaus poderão ter o atendimento alterado nos próximos dias. Após a suspensão, anunciada na manhã deste domingo (22), dos sorteios da Loteria Federal pelos próximos três meses, gerentes aguardam reunião para informar sobre o atendimento ao público nos próximos dias. As medidas serão tomadas para prevenção contra a pandemia do Covid-19.

As loterias continuam funcionando normalmente até esta segunda-feira (23), mas poderão ter horários alterados nos próximos dias. "O novo calendário de sorteios será divulgado oportunamente após a normalização", diz o texto da Caixa Econômica Federal.

A reunião para as diretrizes dos próximos dias foi marcada após o Decreto assinado pelo Governador do Amazonas Wilson Lima, no sábado (21), onde determina a suspensão do atendimento ao público em geral, em todas as lanchonetes, bares, praças de alimentação, restaurantes, igrejas e lojas maçônicas, pelo prazo de 15 dias.

No Brasil

Casas lotéricas foram fechadas em outros estados do país, entre eles estão: João Pessoa, na Paraíba; o estado do Espírito Santo e na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As medidas foram anunciadas há dois dias pelos representantes dos governos como medida contra a proliferação do coronavírus, tendo em vista a aglomeração de pessoas que frequentam as loterias.

A Caixa Econômica Federal recomenda que clientes usem canais digitais para resolução de problemas e pagamentos de faturas.