Sebrae implementa ações on line para apoio a empreendedores no AM

MANAUS (AM) - Para compensar a suspensão das atividades de atendimento presencial ao público, o Sebrae no Amazonas está implementando um conjunto de 28 iniciativas por meio das quais a Instituição busca manter a totalidade de seus serviços e produtos ao alcance dos empreendedores, utilizando todos os recursos remotos disponíveis, tais como redes sociais, telefones e sites.

De acordo com o setor de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae/AM, as ações previstas incluem ampliar a oferta de cursos gratuitos on line, realização de transmissões ao vivo na fan page do Facebook (facebook.com/sebraeam) sobre vendas, empreendedorismo, plano de negócios e muitos outros; elaboração de e-books; atendimento e consultorias via WatsApp; e ampliar a divulgação do canal “Fale com o Especialista”, opção on line para quem deseja conversar em tempo real com um consultor do Sebrae.

Esta opção está disponível no site www.sebrae.com.br/amazonas, bastando o interessado ou interessada fazer um pequeno cadastro e aproveitar gratuitamente o canal.

Para a diretora superintendente do Sebrae/AM, Lamisse Cavalcanti, tais medidas tâm por objetivo manter o Sebrae atuante junto ao seu público-alvo, mas ao mesmo tempo aderir às recomendações das autoridades quanto à redução de circulação de pessoas na cidade. “Sabemos da necessidade de ajudar o Brasil e o Amazonas a combater a proliferação do novo corona vírus, porém precisamos manter atuante o nosso papel e dar apoio aos empreendedores, justamente nesse momento de impacto negativo que o vírus causa na economia como um todo”, ressalta a diretora.

O Sebrae/AM suspendeu, por tempo indeterminado, desde esta quinta-feira (19), todos os seus serviços presenciais, incluindo atendimento ao público, cursos, palestras, reuniões e demais atividades. A diretora reforça que a medida visa contribuir com as medidas de prevenção e mobilização pública de combate ao avanço do COVID-19 (novo corona vírus) no Estado do Amazonas.

Quanto aos canais disponíveis para atendimento remoto (não presencial), os mesmo são os seguintes:

Site: www.sebrae.com.br/amazonas - onde se tem acesso ao canal Fale com Especialista e à Biblioteca on line.

Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 570 0800. A ligação é gratuita e pode ser feita por telefone móvel ou fixo. O serviço funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para os cursos à distância: www.sebrae.com.br/cursosonline

WhatsApp: (92) 98435-2660 e também pelo link http://bit.ly/WhatsAppSebraeAM