Supermercados de Manaus ampliam ações para atender clientes

Ampliação dos turnos de limpeza das lojas também está sendo feito | Foto: Divulgação

Manaus - Fornecimento de álcool em gel para clientes e colaboradores, distribuição e uso de equipamentos de proteção individual (EPI) em todos os setores da empresa e ampliação dos turnos de limpeza das lojas, dos sistemas de refrigeração e também de outros equipamentos como carrinhos de compras, pisos e balcões, entre outros.



Estas são algumas das ações em andamento nos supermercados e hipermercados do Grupo DB em Manaus, para manter a normalidade nas operações, e ao mesmo tempo, assegurar a segurança dos colaboradores, em acordo com as normas de segurança e prevenção determinadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de saúde e vigilância sanitária durante a pandemia de Covid-19 (coronavírus).

De acordo com a diretora da empresa, Elane Medeiros, a empresa também dispõe ao público interno e externo, de banheiros em todas as lojas com produtos de limpeza para as mãos e higiene pessoal.

“São iniciativas que sempre estiveram disponíveis, mas devido ao momento atual, a procura tem sido maior, assim como foram reforçadas as orientações por meio de banners nas lojas e nos sistemas de som, que passaram a divulgar com maior frequência mensagens e vinhetas com as orientações”, ressaltou a diretora.

Internamente e de modo preventivo, a empresa também promoveu nas semanas anteriores à confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Manaus, treinamentos, palestras e orientações técnicas com profissionais da área de saúde, para as equipes de atendimento ao público, gerenciais e colaboradores de todos os setores da empresa, não apenas sobre suas atividades dentro da empresa, mas para atuarem como agentes multiplicadores de informação em suas casas, com a família e amigos.

“Na última sexta-feira, juntamente com a Associação Amazonense de Supermercados e órgãos públicos locais, realizamos a primeira edição do “Dia D” de informação e combate ao coronavírus no Empório DB da Ponta Negra. A ação, voltada para os clientes e colaboradores, será realizada em todas as lojas e conta com a apresentação e orientações de profissionais da saúde”, acrescentou Elane Medeiros.

Abastecimento

Mesmo diante da grande procura por itens, a diretora Elane Medeiros explica que as equipes comerciais estão em constante contato com os fornecedores para garantir e manter o abastecimento regular, agendado e previsto, de todo o mix de produtos (alimentos, bebidas em geral, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros).

Sobre o álcool em gel, produto mais procurado pelos consumidores neste momento, a diretora explicou que à medida em que novos carregamentos chegam do fabricante são imediatamente colocados nas prateleiras, mas acabam em poucos minutos apesar da limitação de produtos por pessoa.

A empresa está utilizando suas redes sociais para comunicar aos clientes sobre o estoque de álcool em gel nas lojas, evitando assim que os consumidores saiam de casa sem necessidade.

“Também ressaltamos que por respeito e responsabilidade social com o momento pelo qual todos estamos passando, o Grupo DB reafirma o compromisso de manter e oferecer os melhores preços aos seus clientes, independentemente da demanda”, acrescentou Elane Medeiros.

*com informações da Assessoria