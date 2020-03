Coronavírus: como supermercados se preparam para atender os clientes

O Superatacado Nova Era está disponibilizando aos clientes números de telefone para contato via aplicativo de mensagem whatsap | Foto: Divulgação

Manaus - Com a pandemia do novo coronavírus, supermercados no Amazonas têm corrido para atender à alta demanda e proteger os consumidores em suas lojas. Mesmo com autoridades e representantes do setor garantindo que não há necessidade de fazer estoque de alimentos, a população foi em massa aos supermercados nesta semana. Por conta disso, listamos alguns destes supermercados que oferecem desde de App para os clientes fazerem as compras até distribuição gratuita de álcool em gel.



App de mensagem

O Superatacado Nova Era está disponibilizando aos clientes números de telefone para contato via aplicativo de mensagem whatsapp. Dessa forma, os consumidores podem enviar sua lista de compras e marcar o dia e hora para fazer a retirada na unidade do supermercado mais próxima de casa. A iniciativa tem como objetivo reduzir ao máximo a aglomeração de pessoas, como recomenda os órgãos de saúde, para a prevenção ao Coronavírus.

Para o atendimento via whatsapp, o Nova Era está disponibilizando um número para cada unidade. São eles: Torquato Tapajós (92) 98439-8579, Compensa (92) 98447-2649, Grande Circular (92) 98404-9098, Shopping Via Norte (92) 99174-9575. Utilizar o serviço é simples, basta enviar a lista de compras.

Atendentes farão a separação dos produtos. Ao final, o cliente passa na unidade no dia e hora agendado, efetua o pagamento e retira os produtos, de forma rápida e eficiente.

Prevenção - Para os que preferem ir ao supermercado, as quatro unidades do Superatacado Nova Era - Torquato Tapajós, Compensa, Grande Circular e Shopping Manaus Via Norte - seguem funcionando normalmente. O supermercado está seguindo todos os cuidados necessários, mantendo o abastecimento em dia e oferecendo sempre produtos de qualidade, frutas, legumes e verduras sempre frescos, como os clientes já estão acostumados. Entre as medidas preventivas que a rede adotou está a orientação aos clientes para que apenas uma pessoa da família se desloque até o supermercado para fazer as compras.

Outra medida é evitar o contato físico e manter a distância de pelo menos um metro das outras pessoas, como pede a OMS. Se tossir ou espirrar, cobrir a boca com um lenço de papel e descartar imediatamente ou usar o antebraço. Além disso, o Nova Era pede que se possível as pessoas optem por pagamento em cartão, para evitar o contato com o operador de caixa. Dessa forma, está resguardando a saúde de todos. Outra ação preventiva adotada foi a ampliação de locais com dispensers de álcool em gel, instalados em pontos estratégicos de todas as unidades, para a higienização das mãos. Foram reforçadas, ainda mais, as ações de limpeza em todas as áreas dos supermercados, como caixas e carrinhos de compra. Todos os colaboradores estão sendo orientados a seguir as recomendações do Ministério da Saúde.

Fornecimento de álcool em gel

Fornecimento de álcool em gel para clientes e colaboradores, distribuição e uso de equipamentos de proteção individual (EPI) em todos os setores da empresa e ampliação dos turnos de limpeza das lojas, dos sistemas de refrigeração e também de outros equipamentos como carrinhos de compras, pisos e balcões, entre outros.



Estas são algumas das ações em andamento nos supermercados e hipermercados do Grupo DB em Manaus, para manter a normalidade nas operações, e ao mesmo tempo, assegurar a segurança dos colaboradores, em acordo com as normas de segurança e prevenção determinadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de saúde e vigilância sanitária durante a pandemia de Covid-19 (coronavírus).

De acordo com a diretora da empresa, Elane Medeiros, a empresa também dispõe ao público interno e externo, de banheiros em todas as lojas com produtos de limpeza para as mãos e higiene pessoal.

“São iniciativas que sempre estiveram disponíveis, mas devido ao momento atual, a procura tem sido maior, assim como foram reforçadas as orientações por meio de banners nas lojas e nos sistemas de som, que passaram a divulgar com maior frequência mensagens e vinhetas com as orientações”, ressaltou a diretora.

Internamente e de modo preventivo, a empresa também promoveu nas semanas anteriores à confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Manaus, treinamentos, palestras e orientações técnicas com profissionais da área de saúde, para as equipes de atendimento ao público, gerenciais e colaboradores de todos os setores da empresa, não apenas sobre suas atividades dentro da empresa, mas para atuarem como agentes multiplicadores de informação em suas casas, com a família e amigos.

“Na última sexta-feira, juntamente com a Associação Amazonense de Supermercados e órgãos públicos locais, realizamos a primeira edição do “Dia D” de informação e combate ao coronavírus no Empório DB da Ponta Negra. A ação, voltada para os clientes e colaboradores, será realizada em todas as lojas e conta com a apresentação e orientações de profissionais da saúde”, acrescentou Elane Medeiros.

Mesmo diante da grande procura por itens, a diretora Elane Medeiros explica que as equipes comerciais estão em constante contato com os fornecedores para garantir e manter o abastecimento regular, agendado e previsto, de todo o mix de produtos (alimentos, bebidas em geral, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros).



Sobre o álcool em gel, produto mais procurado pelos consumidores neste momento, a diretora explicou que à medida em que novos carregamentos chegam do fabricante são imediatamente colocados nas prateleiras, mas acabam em poucos minutos apesar da limitação de produtos por pessoa.

A empresa está utilizando suas redes sociais para comunicar aos clientes sobre o estoque de álcool em gel nas lojas, evitando assim que os consumidores saiam de casa sem necessidade.

“Também ressaltamos que por respeito e responsabilidade social com o momento pelo qual todos estamos passando, o Grupo DB reafirma o compromisso de manter e oferecer os melhores preços aos seus clientes, independentemente da demanda”, acrescentou Elane Medeiros.

Pátio Gourmet e Emporium Roma adotam novo formato de atendimento

Devido à crescente preocupação com a transmissão do coronavírus e por respeito à saúde e bem-estar dos colaboradores e consumidores, o Pátio Gourmet e o Emporium Roma informam que as rotisserias, cafeterias e seus restaurantes - Marimari, do Conjunto Morada do Sol, da Djalma Batista e Adrianópolis - passam a atender somente pelo sistema collect (pague e leve). Já as áreas de supermercado estão funcionando normalmente, adotando todas as medidas orientadas pelos órgãos de saúde.

No caso dos restaurantes, rotisserias e cafeterias, mesmo com esses espaços fechados, a medida possibilita que os clientes continuem desfrutando das delícias que são oferecidas no Pátio Gourmet e Emporium Roma. Pelo telefone ou whatsapp (92) 98144-4334 o cliente pode fazer seu pedido e retirar na hora marcada.

A área de supermercado do Pátio Gourmet da Djalma Batista e do Conjunto Morada do Sol continuarão abertas para atendimento ao público. A unidade da Djalma Batista abrirá de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h e domingos, das 7h às 21h. A loja do Morada do Sol funcionará de segunda-feira a sábado, das 6h às 22h e aos domingos das 6h às 21h. O Emporium Roma abrirá de segunda-feira a sábado das 7h às 22h e domingos das 7h às 21h.

Outra opção para realizar as compras é o e-commerce do Pátio Gourmet, que desde a semana passada tem registrado aumento no número de pedidos. Segundo a gerente do e-commerce, Aline Soares, o serviço é mais uma alternativa disponível para os clientes, que estão preferindo passar mais tempo em casa. Ela explica que uma série de medidas preventivas foram também reforçadas para garantir a segurança dos clientes e colaboradores, além do compromisso na manutenção da qualidade dos produtos que chegam à casa dos consumidores.

De acordo com Aline, todas as pessoas que fazem a separação dos produtos para serem enviados às residências, usam máscaras e, desde a última semana, os entregadores também passaram a adotar a mesma medida. A orientação para a higienização frequente das mãos, que já era adotada, foi reforçada, assim como a ampla disponibilização de álcool em gel e luvas.

Recomendações - Para quem for às lojas físicas, o Pátio Gourmet e o Emporium Roma também tem orientado os clientes para que apenas uma pessoa da família se desloque até o supermercado para fazer as compras. Outra medida é evitar o contato físico e manter a distância de pelo menos um metro das outras pessoas, como pede a OMS, se tossir ou espirrar cobrir a boca com um lenço de papel e descartar imediatamente ou usar o antebraço.

Além disso, o Pátio Gourmet pede que se possível as pessoas optem por pagamento em cartão, para evitar o contato com o operador de caixa. Dessa forma, está resguardando a saúde de todos, cliente e colaborador. Outra ação preventiva adotada foi a ampliação de locais com dispensers de álcool em gel, instalados em pontos estratégicos de todas as unidades, para a higienização das mãos. Foram reforçadas, ainda mais, as ações de limpeza em todas as áreas dos supermercados, como caixas e carrinhos de compra. Todos os colaboradores estão sendo orientados a seguir as recomendações do Ministério da Saúde.

*Com informação da Assessoria