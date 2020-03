Companhias aéreas globais pedem ajuda de governos

Companhias aéreas de todo o mundo estão em situação de emergência e os pacotes de resgate de governos são necessários o mais rápido possível para evitar o colapso de várias empresas, alertou o chefe da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) nesta terça-feira.

"Precisamos de um pacote de resgate de alta velocidade agora", disse Alexandre de Juniac, chefe da Iata, a jornalistas.

O economista-chefe da Iata disse que as companhias aéreas europeias são as que estão sob maior pressão no setor.