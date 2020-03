Jogos corporativos aumentam rendimento profissional e empresarial

Manaus – A tecnologia está em todos os lugares e pode ser usada para diversos serviços, atualmente ela auxilia diversos profissionais e empresas que buscam melhorar sua carreira e comportamento profissional, por meio dos jogos corporativos que estão ganhando espaço no mundo dos negócios.

Os jogos corporativos são atividades recreativas que buscam estimular o aprendizado dos funcionários de forma mais dinâmica. As atividades melhoram os relacionamentos interpessoais dos funcionários e alinham estratégias para desenvolvimento das empresas.

No cenário atual diversas empresas abriram espaço para o método inovador que busca beneficiar o funcionário e o capital, a principal vantagem para as empresas é no que diz respeito a gestão de pessoas, como explica a consultora de performance de negócios e empresas, Rebeca Machado

“Eu utilizo os jogos corporativos na aplicação de treinamentos nas áreas de liderança, feedback, mapeamento de perfil e carreira, então fica mais fácil analisar o perfil dos funcionários também, muitos jogos trabalham com a competitividade então os participantes ficam mais inteirado e se dedicam nas dinâmicas que posteriormente serão aplicadas no trabalho”, explicou a consultora.

Como funciona?

Funcionários praticam os jogos ao ar livre com técnicas do dia a dia | Foto: Arquivo Pessoal

As técnicas usadas prometem melhorar o ambiente profissional, uma vez que aproxima a empresa do empregado, tornando os mais engajados, produtivos e eficientes na empresa.



De acordo com a psicóloga e proprietária da empresa CL Treinamentos, Cíntia Lima entre várias estratégias, os jogos corporativos podem ser um bom investimento para aumentar a motivação dos profissionais de uma organização.

“Os jogos corporativos são uma estratégia de gamificação que busca tornar mais participativo e interessante o conteúdo profissional. Essa alternativa foi criada uma vez que percebemos que os colaboradores não estavam mais atraídos pelos treinamentos comuns, como em formatos de aulas. Com esse método de atividade é possível manter todos os participantes motivados e com isso o envolvimento deles nas atividades passa a ser maior”, explicou Cíntia

Mas ao contrário do que se pensa não é só as empresas que podem ter acesso aos serviços, o profissional que buscam aumentar seu desempenho profissional e revolucionar seu perfil também pode investir nos jogos corporativos. “Os jogos são alternativos tanto para os funcionários como para as empresas. Caso o profissional perceba que ele precisa exercitar e trabalhar alguma característica para melhorar seu desempenho ele pode desenvolver os jogos online ou achar uma atividade que seja voltada para atingir sua realização pessoal”.

Quais jogos são usados?

As atividades são desenvolvidas por meio de jogos eletrônicos ou manuais e o objetivo é exercitar a mente e expandir os conhecimentos para diversas áreas. Segundo a psicóloga, cada área de atuação pede um determinado jogo, assim como cada objetivo.

“As plataformas relacionadas aos pontos de conhecimento são transformadas em tabuleiros, jogos digitais e jogos com realidade aumentada por exemplo, isso faz com quem os participantes se sintam mais ativos na construção do conhecimento. Por meio dos jogos são desenvolvidas programações de treinamento, voltadas para inteligência emocional, liderança, desenvolvimento pessoal e de carreiras, atendimento, administração de conflitos e comunicação”

Segundo a profissional, jogos comuns como o “Jogo da Vida”, com piões e até mesmo dados ajudam a trabalhar a liderança exponencial, atendimento ao cliente e planejamento estratégico, fazendo com que os participantes se sintam mais ativos e dispostos a executar as tarefas.

Resultados

Os resultados de desempenho são notados para ambos os lados, as empresas conseguem identificar melhorias significativas nos trabalhos desenvolvidos e os profissionais identificam seus pontos positivos e melhoram os negativos. No caso do administrador e supervisor de Recursos Humanos, Jonivaldo Miranda

“Por meio dos jogos da empresa eu pude desenvolver melhor o atendimento ao público, foi criado um jogo especifico para nossa empresa então é ótimo que apesar de ser um jogo ele apresenta as ferramentas que nós utilizamos na empresa de atuação, as atividades foram realizadas com todos os funcionários ao ar livre e eu fiquei satisfeito pois com as ações eu venho conseguindo alcanças meus objetivos que é a cultura organizacional”, ressaltou o administrador.