Fora da prostituição, mulheres trans com emprego ainda são minoria

Elas vencem o preconceito e conquistam o direito de um trabalho digno | Foto: Divulgação

Manaus - O Brasil ainda é o país que mais mata transexuais no mundo. Segundo um levantamento anual da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 124 pessoas deste grupo foram assassinadas, em 2019. Estima-se que expectativa de vida de transexuais seja de 35 anos, dada a violência a que são expostas. Mas, fugindo desses números, algumas sobrevivem e conseguem sua dignidade no mundo do trabalho. Elas são as poucas que conseguem ter acesso ao direito do trabalho, assegurado no Art. 6º da Constituição do Brasil.



A jovem Ariel Ludovica, de 23 anos, é uma das que conseguiu a oportunidade de um emprego. Ela é atendente numa assistência técnica especializada em todo tipo de celular. Além disso, Ariel trabalha no setor administrativo da loja, por ter um curso profissionalizante nessa área.

Numa pausa do trabalho, Ariel conta à reportagem um pouco da sua história de vida e como ser uma mulher trans dificultou tudo. "Conseguir trabalho sempre foi muito complicado. Eu, mesmo nova, já ralei muito nessa vida. Fui atendente de lanchonete e não tinha nem vida social porque eu trabalhava a noite toda, dormia um pouco até o início da manhã e já precisava acordar para levar meu irmão na escola e depois ir para a minha aula", conta a jovem.

Ariel Ludovica, assistente administrativa | Foto: Reprodução

Ariel já foi também entregadora de panfletos em um escritório dentário, do qual ela recorda ter que ficar horas em pé. Além disso, ela foi vendedora de jogos de videogame. "Querendo ou não, apesar de difíceis, esses trabalhos me ajudaram a não entrar num mundo onde muitas vão parar. E hoje eu estou aqui em um trabalho digno. A caminhada foi difícil, mas no meu atual emprego eu já tive várias oportunidades para crescer", comenta Ariel.

Ela diz que o dono da loja a "adotou com todo carinho que uma vendedora poderia receber", e afirma. "Sou tratada e respeitada como uma verdadeira mulher que sou".

O maior sonho de Ariel é um dia se tornar detetive criminal. "Quero muito fazer um curso de enfermagem que pretendo começar em uns dois meses. Depois de obter o diploma, eu planejo fazer um curso da polícia federal para detetive criminal", conta a jovem.

Preconceito escancarado

A cabeleireira de 47 anos, Renata Ferreira (nome fictício a pedido da entrevistada) diz que é errada a ideia que salões de beleza são os lugares mais amigáveis para as trans. "Eu sofro muito preconceito no meu trabalho. Muitas vezes as pessoas, homens e mulheres, não querem ser atendidas por mim, só pelo fato de eu ser trans. Sem nem mesmo ter visto meu trabalho. Ou então me tratam com pronomes masculinos, mesmo eu sendo mulher", conta ela.

Renata diz que os empregadores, donos do salão onde ela trabalha em Manaus, não fazem nada quando veem o preconceito. E ela continua o serviço porque precisa do emprego. Logo, sofrer discriminação calada vira um dos 'requisitos' para a vaga que Renata ocupa.

"Apesar disso, eu tenho um sonho de um dia abrir meu próprio negócio. É esse o meu maior sonho. Eu faço administração e tenho bastante contato com o empreendedorismo. Eu gostaria muito de realizar esse desejo", conta a cabeleireira.

Falta de oportunidades

Ariel Ludovica, a primeira entrevistada para a reportagem, conta ainda que boa parte das conhecidas dela não trabalha de carteira assinada. "As oportunidades são tão poucas que acho que só 1% de todas as minhas conhecidas não estão na prostituição. É uma dura realidade. Eu mesma já perdi muita vaga só por ser quem eu sou. A verdade é que essas mulheres estão na prostituição não por opção, mas pela falta dela", afirma Ariel.

Joyce Alves, presidente da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram) ver de perto essa situação. "Para você ter uma ideia, de todas as associadas e outras mulheres que eu conheço, eu só de lembro de uma que trabalha de carteira assinada. As outras muitas vezes têm que trabalhar na informalidade mesmo", comenta a dirigente.

Joyce Alves no dia 18 de maio de 2018, quando foi realizada audiência pública na Câmara Municipal de Manaus em visibilidade ao dia Internacional contra a LGBTfobia | Foto: Reprodução/Facebook

A associação que Joyce integra como líder desenvolve com mulheres trans dois tipos de projetos relacionados ao trabalho. O primeiro, segundo ela, é oferecer cursos por meio de parcerias com instituições. A segunda é auxiliar esses potenciais trabalhadoras a criar seus currículos e enviá-los a empresas contratantes.

"Boa parte delas, como eu disse, vive na informalidade. Então o nosso apoio é mais voltado ao desenvolvimento profissional delas como autônomas. Um exemplo é curso de empreendedorismo, para que elas possam ter maior domínio das atividades que realizam, como em salão de beleza", explica Joyce.

Há vagas

A nível nacional, a página 'Transempregos', no Facebook, busca fazer a junção de travestis, transexuais e transgêneros e empresas. De acordo com o site do grupo, são o maior banco de dados de currículos de pessoas da sigla 'T' do Brasil.

No endereço on-line, são disponibilizadas vagas de emprego por estado do Brasil. Além disso, também dispõem de cursos e atividades para pessoas trans. As ofertas variam bastante de área, podendo ir da tecnológica, saúde, beleza e até atuação em cinema.

Banner da Transempregos | Foto: Reprodução/Facebook

Já as empresas que buscam a inclusão podem anunciar vagas no site após um cadastro. São as chamadas 'Trans friendly', que pode significar, em tradução livre, 'amigáveis para trans'. São as empresas que acolhem essa sigla e fazem questão de assumir a diversidade. Algumas das mais famosas em parceria com a 'Transempregos' são o Banco do Brasil, Burguer King e C&A.