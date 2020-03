Yamaha paralisa produção no Polo Industrial de Manaus

Manaus - Em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias do país, a Yamaha Motor do Brasil e as demais empresas que fazem parte do Grupo Yamaha, adotaram nas últimas semanas algumas medidas para garantir o bem-estar e saúde dos funcionários. Reuniões internas e com fornecedores passaram a ser realizadas por videoconferências, viagens pelo país e no exterior foram proibidas, todos os eventos e ações internas e externas foram canceladas e, na semana passada, adotou-se o trabalho remoto para os funcionários dos escritórios cujo modelo podia ser aplicado.

E agora, no esforço de contenção à Pandemia do COVID-19, a Yamaha suspenderá suas atividades fabris pelo período de 31 de março à 19 de abril, regressando às atividades no dia 20 de abril de 2020.

Áreas técnicas, como por exemplo: fundição e logística, trabalharão em regime excepcional de plantão. Nesses casos a empresa seguirá oferecendo a seus colaboradores todas as proteções individuais necessárias em salvaguarda para evitar o contágio.

O esclarecimento é do Diretor de Relações Institucionais da Yamaha no Brasil, Hilário Kobayashi.

Conforme informações da Assessoria, amanhã (25) a empresa terá uma reunião deliberativa do como isso irá ser feito.

Nesta terça-feira (24) a Honda também suspendeu as atividades no Polo Industrial de Manaus (PIM)

*Com informações da Assessoria