Incerteza com Covid-19 afeta planos de empreendedores do AM com Páscoa

A primeira Páscoa da So Sweet foi em 2019 com um número expressivo nas vendas e encomendas | Foto: Lucas Silva

Manaus - Quando a notícia da pandemia do Covid-19 chegou, o segmento de doces e chocolates já estava preparado para uma das épocas mais lucrativas do ano: a Páscoa. Das grandes franquias a empreendedores individuais, todos foram impactados pelo isolamento que o coronavírus causou. E ainda fez com que as pessoas se esquecessem que o feriado chega em algumas semanas.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas (Abicab), a produção não foi afetada, pois o desenvolvimento vem sendo feito desde o ano passado. Entretanto, o impacto maior é nas vendas.

A Cacau Show, maior rede de franquias de chocolates do país, por exemplo, começou o período de Páscoa bem otimista. No lançamento da linha 2020, a empresa divulgou no início de março, por meio da assessoria, que investiu R$ 35 milhões em mais de 50 produtos. O período para a empresa representa um incremento de 25% de todo o faturamento anual. A marca estimava um crescimento de 15%.

Em comunicado ao EM TEMPO, a empresa contou que parte da área administrativa da franqueadora está em home office, atuando com foco no delivery. Além disso, a empresa está dando suporte ao franqueados. As lojas estão sendo fechadas gradativamente, de acordo com as orientações locais, e a rede paralisou a indústria na última segunda-feira (23), para se dedicar inteiramente à Páscoa – principal campanha do ano para a marca.

A Cacau Show concentrou as vendas por meio da loja virtual da empresa e também pelo iFood e lançou um plano de parcelamento para as compras realizadas até o final de março, como forma de estimular as vendas no período.

Driblando a crise

A empreendedora e confeiteira da So Sweet, Raiane Silva, investiu pesado na produção e divulgação da loja para a Páscoa de 2020. A primeira Páscoa da So Sweet foi em 2019 com um número expressivo nas vendas e encomendas.

Apesar da crise que o Covid-19 causou na economia do país, a empreendedora Raiane Silva segue confiante | Foto: Lucas Silva

“Eu nunca tinha trabalhado com chocolate, ovo de Páscoa, essas coisas. Meu negócio sempre foi voltado para bolos mesmo, mas, percebi que a Páscoa era um momento extremamente lucrativo para todas as confeiteiras, a gente até diz que ‘a Páscoa é o Natal das confeiteiras’, pois é quando a gente consegue superar a indústria no que diz respeito a chamar a atenção do cliente, o artesanal acaba sendo bem mais atrativo”, comenta Silva.



Porém, a empreendedora, assim como outros empresários do ramo, não esperava pela pandemia do Coronavírus. Mesmo assim, a confeiteira não desanimou. Raiane intensificou as vendas virtuais com entrega a domicílio e fortaleceu a divulgação atrativa pelas redes sociais e WhatsApp.

“Eu tive a Páscoa passada como comparativo e investi para termos vários sabores com Brownie e sabores famosos, como Nutella, que os clientes amam. Além disso tem ovo de colher com chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, de limão, morango e muuuito chocolate. E também o kit confeiteiro, que é um sucesso entre as crianças, já que elas se divertem montando o próprio ovo de colher”, revela.

Negócio começou na casa da mãe de Raiane de forma esporádica e hoje já expandiu para um atelier | Foto: Lucas Silva

Os ovos variam de R$ 20 a R$ 80.



O negócio começou na casa da mãe de Raiane de forma esporádica. Com o aumento da demanda, ela conseguiu o ateliê e expandiu o cardápio. “Mantemos o plano de expandir de ateliê para loja de bolos da So Sweet. E também iniciaremos um projeto antigo de oficinas de confeitaria para a comunidade”, revela.

Para quem quer fazer encomenda de ovos, bolos brownies e cupcakes basta entrar em contato pelo WhatsApp 99423-0833 ou pelo Instagram e Facebook no @bolos_sosweet.

A Joko Brigaderia segurou a produção da Páscoa | Foto: Arquivo Pessoal

A Josielle Valente, proprietária da Joko Brigaderia, diz que segurou a produção e os preparativos quando viu nos noticiários sobre o surto do coronavpirus. “Eu ia começar os modelos para fazer o catálogo e assim ir às compras de material e embalagens, mas foi quando iniciou os noticiários sobre o vírus no Brasil e alguns comentários de doceiras e chocolatier que trabalham no Sul falando que possivelmente haveria muito prejuízo com isso e resolvi esperar para ver no que dava”.



Ela conta que pretende fazer algo bem simples, mas estima uma queda de 40% se comparado com as vendas do ano passado. “Vou fazer algo somente para não deixar a data passar em branco e ver se consigo pegar encomendas, ainda que poucas. Nós trabalhamos com delivery para encomendas de docinhos para festas e eventos. Mas estou pretendendo ampliar isso para atender o público com bolos de potes, brigadeiros recheados e bolos caseiros”, divulga.

Josielle Valente estima uma queda de 40% nas vendas | Foto: Arquivo Pessoal

Cindo dicas para driblar as perdas nas vendas da Páscoa



O Sebrae preparou um conjunto de sugestões que podem ser adotadas para reduzir as perdas com a pandemia do Coronavírus.

1. Cuidados financeiros

O momento pede que empreendedores revejam seus gastos e cuidem do controle do fluxo de caixa. Repense expectativas de vendas, evitando compras desnecessárias, inclusive para o período da Páscoa. Se trabalha com encomenda, peça mais prazo de produção para seu cliente. Se tem contas em aberto com fornecedores, renegocie prazos de pagamentos. Se necessário, reduza sua oferta (mix) de produtos, trabalhando apenas com aqueles que garantem boa margem de lucro, priorizando liquidar o estoque acumulado e não fazer compras arriscadas. A hora é de apertar os cintos.

2. Cuidados com a produção

Todo estabelecimento de alimentação deve cumprir as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e manipulação de alimentos. No cenário atual, as BPFs devem ser revistas e implementadas por completo, caso haja falhas de operação, conforme estabelece a RDC ANVISA nº 216/04. A RDC deve ser lida e compreendida, destacando-se que os responsáveis pela manipulação devem ter conhecimentos sobre contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas.

Um exemplo de cuidados é a redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico (como o álcool 70%) após a lavagem e secagem das mãos. Luvas e máscaras também podem ser aliadas, mas devem ser substituídas com frequência. No Portal do Sebrae estão disponíveis materiais orientativos, incluindo um curso EAD de boas práticas.

3. Cuidados com a saúde

Esteja atento à sua saúde e das pessoas ao seu redor, seja sua família, fornecedores ou clientes. Respeite as distâncias e oriente a todos sobre as cautelas necessárias. Muitas confeitarias são formadas por empreendedores que trabalham sozinhos, ou que contam com poucos auxiliares. É fundamental que você ou seu colaborador se afaste totalmente da produção caso haja suspeita da doença ou de contato com doentes, ainda que a princípio pareça um leve resfriado. Monitore a temperatura corporal e esteja atento a tosses e falta de ar.

4. Repensando o modelo de negócio

É importante repensar o modelo de negócio nesse momento. Se a empresa trabalha com um ponto fixo, a alternativa para driblar a falta dos clientes é investir imediatamente nas mídias sociais, nas plataformas de comércio eletrônico e nos aplicativos de entrega. Comunique ao cliente (o que muitas vezes acontece por aplicativos de comunicação e redes sociais) que seu negócio está adotando todas as medidas cabíveis que prezam pela segurança e qualidade do seu produto. Atente-se para que todos os seus fornecedores e prestadores de serviço (como entregadores) também tenham todo o cuidado necessário com o coronavírus.

5. Oportunidades para confeitarias



Para a confeitaria, o momento é mais propício para produtos que sejam protegidos (embalados individualmente). Alimentos a serem compartilhados (como bolos de corte) são um possível foco de contaminação no momento de o cliente compartilhá-los com seus amigos e familiares. Além disso, o adiamento de diversos eventos e confraternização limitarão essas demandas. A confeitaria apresenta muitos produtos de tamanhos menores, e apostar nessas opções, embalando-as individualmente, é uma oportunidade. Nessa linha de produtos, entram os brownies, cupcakes, pão de mel, docinhos, bolo de amanhã, bolo no pote, dentre outros.