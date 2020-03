Vídeo: venda de produtos a preços abusivos é fiscalizada em Manaus

O governador decretou o fechamento de estabelecimentos comerciais e de lazer em todo o estado | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O governador do estado do Amazonas decretou na última segunda-feira (23) estado de calamidade pública no Estado. Com isso, algumas medidas foram tomadas e, para que a ordem se estabeleça, serão realizadas fiscalizações rigorosas.

Wilson Lima decretou o fechamento de estabelecimentos comerciais e de lazer em todo o Amazonas. Nessa terça-feira (24), a maioria das lojas do bairro Centro, Zona Sul, estava fechada. O cumprimento da ordem do executivo foi acompanhado pela polícia.

| Foto: TV Em Tempo

Apenas serviços básicos estão mantidos, como bancos, farmácias, padarias e supermercados. Para evitar a comercialização de produtos com preços abusivos, muitos estabelecimentos são alvos de fiscalização da Delegacia do Consumidor.

Autoridades fiscalizam produtos | Foto: TV Em Tempo

Durante uma vistoria, as autoridades flagraram pessoas, que fazem parte do grupo de risco, transitando sem qualquer mecanismo de proteção. Além disso, consumidores reclamaram dos preços das mercadorias, que são divulgados por um valor de promoção, mas na hora de pagar saem pelo valor normal.

Idoso transita sem nenhuma proteção | Foto: TV Em Tempo

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Patrícia de Paula/ TV Em Tempo

Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa