Venda online: Bemol oferta ranchos com entrega grátis em Manaus

Manaus - Com mais de 20 lojas físicas e três centros de distribuição, sendo um em Manaus e outros dois em Porto Velho, no Estado de Rondônia, e Rio Branco, no Acre, a Bemol fechou às portas de suas lojas físicas em cumprimento às orientações do Ministério da Saúde como forma de prevenção ao Covid-19, o novo coronavírus. A medida, adotada também por outras grandes empresas no Amazonas e em outros estados brasileiros, visa resguardar a saúde e o bem-estar de funcionários e clientes.

Em meio às adaptações e priorizando o atendimento online, o que já era ofertado pela empresa por meio do site, passou a ser comercializado também pela Bemol o serviço de compra de alimentos. A empresa dispõe, no site, de uma categoria "alimentos", onde o cliente pode escolher até três opções de cestas básicas.

A primeira, com 48 itens, poder ser adquirira a R$ 169 à vista, ou parcelada em até 10x de R$ 16,90. A segunda opção, com 40 itens sai a R$ 139 ou em até 10x de 13,90. Por último, há a opção com 30 itens, custa R$ 99 à vista ou no parcelamento sai a 10x R$ 9.99. Todo o parcelamento é em cartão de crédito.

A empresa passou a adotar também a realizações de lives em sua página oficial no Facebook para melhor orientar e esclarecer as principais dúvidas de clientes, como, por exemplo, compra dos produtos online, pagamento de carnês, funcionamento de loterias e atendimento na Bemol Farma.

Apesar de estar com as portas fechadas para atendimento ao público, os serviços essenciais de Loterias, Banco 24h e Bemol Farma - esse último com 5 pessoas por vez - continuam em funcionamento. A compra de produtos da drogaria também é ofertada pelo site da empresa e a entrega é feita na comodidade do seu lar.

A empresa também anunciou, desde o dia 19 de março em suas redes sociais, que qualquer produto da loja agora pode ser adquirido e parcelado em até 10x sem juros nos cartões de crédito. Além disso, constantemente os vendedores da empresa estão compartilhando em seus perfis meios de contato direto com clientes para melhorar o ciclo de vendas online.

Tecnologia e eletrônicos, celular e smartphone, TV e vídeo, eletrodomésticos, casas e decoração, brinquedos e bebês, saúde e estilo de vida, eletroportáteis e auto e ferramentas completam o setor de departamentos com produtos online e entrega grátis pela empresa.