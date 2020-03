Festa cancelada: trabalhadores enfrentam apertos para atrair clientes

| Foto: Reprodução





Manaus - A chegada do Coronavírus no Amazonas afetou diversos aspectos sociais e econômicos da vida de milhares de amazonenses, e um deles é a comemoração. Em Manaus, trabalhadores autônomos e até grandes empresas sofrem com a queda da demanda de encomendas de salgados, bolos, doces, tortas, entre outros serviços. Além disso, diversos aniversariantes estão tendo que abrir mão das festividades.

O isolamento social é a principal medida adotada para evitar a propagação do novo Covid-19, por isso foi estabelecido um período de quarentena na capital. Esta medida tem afetado diversos setores comerciais. No entanto, os trabalhadores autônomos - cuja a renda provém de encomendas - têm enfrentado desafios para driblar os prejuízos e manter seus empreendimentos.

Prejuízo nos pequenos empreendimentos

A ausência de demanda é o prejuízo mais comum entre os vendedores. A autônoma Néia Silva, que trabalha com venda de bolos em casa há 20 anos, explica que nunca passou por uma situação parecida. O número de encomendas de seus produtos teve uma queda drástica.

Bolos da Vovó Neia. Número para contato: (92) 99180-6270 | Foto: Divulgação

" Eram disponibilizadas 20 vagas por semanas, e todas eram preenchidas. Atualmente esse número caiu para 6 pedidos " Néia Silva, Dona do empreendimento Bolos da Vovó Néia

Já a vendedora Nathaly Rodrigues conta que sua demanda era de dez bolos por final e agora reduziu para no máximo três pedidos. Além disso, ela vende salgados em frente de casa, mas até seu plano B tem sido prejudicado, pois os fornecedores de materiais estão fechando as lojas, impossibilitando a produção em casa.

Naty Cakes. Número para contato: (92) 99170-5041 | Foto: Arquivo Pessoal

" Quando acabar meu estoque, vou parar de fazer bolo e cuidar da minha saúde - já que estou sujeita ao risco da doença " Nathaly Rodrigues, Dona do empreendimento Naty Cakes

Impacto nas grandes empresas

Os pequenos negócios são os primeiros a sofrer com a falta de procura. No entanto, a situação de isolamento, ocasionada pelo Coronavírus, tem afetado até grandes empreendimentos. A tradicional torteria Cat’s também tem enfrentado desafios.

A torteria Cat´s é conhecida por sua variedade de doces | Foto: Reprodução

As duas unidades físicas suspenderam o atendimento presencial, oferecendo apenas o serviço de entregas. Além disso, a direção antecipou as férias de funcionários e realizou algumas demissões.

" Só teremos noção real dos prejuízos financeiros mês que vem, quando as contas chegarem. Enquanto isso, seguimos estipulando os impactos " , Assessoria da torteria Cat's

Outros serviços

Além do setor alimentício, os trabalhadores que fornecem serviços relacionados à logística de evento, como empréstimos de mesas e cadeiras, têm tido ainda mais prejuízos. Isso porque só são solicitados quando há comemorações coletivas, com grande número de pessoas.

Genilson Sousa, que trabalha nesse ramo, revela que está sem trabalho há cerca de duas semanas e não sabe o que fazer, pois esse tipo de trabalhado é sua única fonte de renda.

Serviço de empréstimo de mesas e cadeiras do Genilson. Número para contato: (92) 984502808 | Foto: Arquivo Pessoal

" Trabalho nesse ramo há um ano. Comecei a vida de autônomo por falta de opção, pois tinha dificuldade de encontrar emprego devido a minha idade " Genilson Sousa, Autônomo

Páscoa e Aniversários

Algumas comemorações e datas específicas também foram afetadas.

O aniversário de um ano costuma ser uma data especial para muitas mães. No entanto, esse momento simbólico tem sido adiado e até cancelado devido ao perigo do Coronavírus.

A Páscoa, época mais doce do ano também corre perigo. Vendedoras de ovos de páscoa artesanais apontam para uma queda significativa na procura pelos doces.

A confeiteira Ellen Pantoja tem somente seis encomendas, porém revela que na mesma época em 2019 já tinha suspendido as vendas devido a grande demanda. Ela também conta que tinha acabado de abrir uma peixaria, mas em razão das medidas de proteção, teve que fechar seu novo negócio.

" Estou planejando trabalhar com delivery para tentar suprir pelo menos as necessidades básicas da minha família " Ellen Pantoja, Autônoma

Ovo de páscoa artesanal da Ellen. Número para contato: (92) 99406-2952 | Foto: Arquivo Pessoal

Já a universitária Lizandra Muniz, que também vende ovos artesanais, afirma ter esperança. Ela tem expectativas positivas de que a procura aumentará até o dia 12 de abril, dia da Páscoa.