Previdência privada: entenda o que é e se vale a pena investir

Manaus - A Reforma da Previdência, no ano passado, veio e mudou o futuro de boa parte dos brasileiros. Mais especificamente para aqueles que não completaram todas as exigências para conseguir o benefício. Para os que já podem se aposentar, mesmo que ainda não tenha dado entrada, a regra que vale é a de antes da reforma. Independente do seu caso, pode ser interessante cogitar uma previdência privada, já que esse tipo de investimento tem ganhado maior adesão no Brasil, segundo especialistas.

Em entrevista ao jornal O Globo, a consultoria especializada Mercer indica que, após a Reforma da Previdência, é esperado um aumento de 25% no número de pessoas que investem na opção privada. Em números, se espera um salto de 16 milhões para 20 milhões.

Mas afinal, o que é previdência privada?

Nada mais é do que uma forma de acumular dinheiro bem parecida com a da previdência social, mas a diferença é que se paga uma taxa para o banco ou operadora. Além disso, pode-se retirar o dinheiro antes de completar a idade para se aposentar, mas a depender do plano escolhido, pode haver outros descontos.

É preciso entender algumas expressões que podem facilitar na hora de escolher, ou não, o plano. 'Valor de aporte' é a quantia total que você deseja somar. Se for num banco e disser que quer juntar até R$ 50 mil para a aposentadoria, esse será o valor de aporte. Tem também o 'valor aplicado', que nesse contexto, é o que você juntou até então. Por exemplo, se quer R$ 50 mil, mas o que você já repassou somou apenas R$ 10 mil, esse último valor é o aplicado.

O economista Francisco de Assis Mourão Junior, presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, explica os dois tipos de previdência privada. "O primeiro é o Plano Gerador de benefício Livre (PGBL). Nessa opção, você pode abater do imposto de renda o que pagar para a previdência privada. Mas, um detalhe: se você sacar antes de se aposentar, mesmo que ainda não tenha chegado ao valor de aporte (o total desejado), terá que pagar o imposto de renda em cima desse valor, e não do que sacar (do aplicado)", explica o especialista.

Francisco de Assis Mourão Junior, presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas | Foto: Reprodução/Facebook

O segundo tipo de previdência privada, segundo ele, é o Plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). "Nessa opção, você não abate do imposto de renda o que pagar à previdência, mas caso queira retirar o valor antes da aposentadoria, o desconto do imposto só reincidirá em cima do valor aplicado e não do valor de aporte", afirma o profissional que indica essa opção para pessoas com menor renda, por não declararem imposto de renda.

Para Francisco, escolher o melhor plano vai depender do planejamento financeiro de quem deseja a previdência privada. E, sobre pontos positivos e negativos, o economista cita alguns. "Dos prós, posso afirmar que é bom ter uma previdência para complementar o benefício do governo. Além disso, é um investimento a longo prazo em uma aplicação segura, reconhecida pelo Banco Central", afirma ele.

Já os negativos, o economista aponta as taxas cobradas pelas operadoras ou bancos, as quais serão mostradas mais adiante. "V ocê tem que ver a porcentagem da taxa cobrada no contrato desse plano. Quanto vai ficar esse valor que será direcionado para a operadora ou banco".

Quanto paga?

As empresas de previdência privada trabalham com três tipos de taxas para quem resolver adquirir um plano. São elas: de carregamento (sobre cada valor que você pagar para a sua aposentadoria); de gestão (anualmente, uma porcentagem é debitada do total que você acumulou); e de saída (uma nova taxa no momento em que se saca o dinheiro acumulado).

As porcentagens que incidem são as abaixo, embora possam variar:

- Carregamento: taxa de 5%, média do mercado;

- Gestão: taxa de 0,4% a 0,5%;

- Saída: média de 0,38% (algumas empresas não cobram este último);

É claro que os valores podem variar de acordo com o que você está disposto a investir por mês e o tanto que quer acumular. Para saber exatamente o quanto irá pagar, é interessante fazer uma simulação. É aí que entra o site da Superintendência de Seguros Privados. Por ele é possível fazer a simulação da opção que mais se adapta a você e o site mostra várias empresas credenciadas para o serviço.

Melhor dica é analisar o plano que mais se adapta as suas condições | Foto: Divulgação

Além dessas taxas e dos tipos de plano acima que envolvem o imposto de renda, cada operadora pode oferecer planos com diferentes finalidades. A BrasilPrev, por exemplo, tem planos individuais; para crianças, caso queira guardar dinheiro para os pequenos; e empresariais, para investir na aposentadoria dos funcionários.

Previdência privada é só para ricos?

O economista Francisco Mourão aproveita para quebrar o mito de que esses tipos de previdência servem apenas aos ricos. "Como eu disse antes, tudo vai depender do seu planejamento financeiro. O quanto você pode gastar. Até porque, pessoas com baixa renda muitas vezes têm outras prioridades financeiras", comenta o especialista.