Taxas de serviços do Detran-AM podem ser pagas em caixas eletrônicos d

Amazonas - Com a suspensão do atendimento presencial em todas as agências bancárias, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) orienta as pessoas que precisarem pagar as taxas de serviços expedidas pelo órgão, que se dirijam a qualquer caixa eletrônico do Banco Bradesco e façam o pagamento dos boletos utilizando o cartão de débito do banco onde for correntista.

O processo é simples e rápido, mas só funciona em caixas próprios do Bradesco. A transação não pode ser efetivada em caixas de correspondentes bancários, Banco 24 Horas e nem no Bradesco Expresso.

No caixa, deve-se inserir o cartão do banco dela, em seguida escolher a opção Mais Serviços, depois, Pagamentos de outros Cartões e pronto. Dessa etapa em diante, basta seguir os passos de leitura de código de barras e digitação de senha.

Atendimento telefônico

O Detran-AM montou uma estrutura para tirar todas as dúvidas da população durante esse período em que o atendimento presencial está suspenso. As pessoas podem enviar as dúvidas tanto por e-mail quanto por rede social. Os endereços eletrônicos estão disponíveis no site do órgão ( www.detran.am.gov.br ).

Vinte linhas telefônicas também foram colocadas à disposição da população, porém, a procura está sendo grande. “Pedimos a compreensão da população neste momento. Estamos tentando atender a todas as pessoas, mas dependemos da rede de telefonia que, devido a grande quantidade de pessoas recolhidas em suas casas, tem ficado sobrecarregada e apresentado instabilidade”, explicou Rodrigo de Sá, Diretor-presidente do Detran-AM.

Robô de atendimento

Outra solução de informações do Detran-AM será a implantação de um chatboot (robô de atendimento). O sistema será implantado por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp e pretende tirar as principais dúvidas dos usuários. Esta ferramenta deve ser lançada na próxima semana.

Enquanto isso, o usuário pode realizar alguns serviços por meio do site do Detran Digital ( www.digital.detran.am.gov.br ). Um dos serviços totalmente on-line é a renovação e expedição do documento do veículo o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo).





