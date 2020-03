Feirantes inovam e oferecem serviço de entrega para clientes em Manaus

Os feirantes estão mais próximos dos clientes por meio de entregas delivery | Foto: Divulgação ADS

Manaus – Inovar em tempos de crise é a saída para quem deseja manter-se no mercado de trabalho. Diante da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), produtores regionais do Amazonas e pequenos empreendedores disponibilizam o serviço de delivery e pronta-entrega em Manaus.

Os produtos são naturais e diversos, entre eles farinha, hortaliças, frutas, legumes, ovos regionais, açaí, tapioca, pastéis e até frutas desidratadas. O Diretor Técnico da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Tomás Sanches, explica que esse é o momento para que permaneça a aproximação, mesmo que por telefone, de feirante e clientes que não podem frequentar feiras regionais, devido à quarentena.

“O intuito é continuar com a venda desses produtos regionais, que semanalmente deveriam estar nas prateleiras, pois, caso não haja comercialização, esses alimentos estragam e não queremos que isso aconteça. Por conta do decreto do governo, as atividades das feiras foram paralisadas. Com isso, pensando nos produtores e feirantes, organizamos uma rede de contatos para que as pessoas possam ligar, solicitar os pedidos e receber o produto em casa”, explicou Tomás.

O empresário Marcos Eduardo, dono da empresa Hidrosol Folhosa,s adequou as vendas ao novo momento. As entregas funcionam as segundas, quartas e sextas-feiras. Ele afirma que os clientes gostaram da mudança, tendo em vista que não podem sair de casa para frequentar feiras.

“Já tínhamos o site para entrega, mas estava desativado. Entretanto, após a paralisação, decidimos reativá-lo. Estamos tendo um bom retorno e recepção, ficou prático porque os clientes não precisam sair de casa, obedecendo as medidas de prevenção, além disso, o público que frequenta a feira eram idosos. Só hoje temos 17 entregas, sendo que 10 são de senhoras idosas. Nossos clientes recebem produtos frescos, colhidos no mesmo dia”, explicou o empresário.

O produtos são colhidos no mesmo dia e entregue nas casas dos clientes | Foto: Divulgação ADS

Confira abaixo a lista de contatos para encomendas ou Delivery:

Hidrosol Folhosas

Produtos: Alface, agrião, tomate, couve, pimentão, rúcula, repolho, salsinha, acelga, frutas, legumes e ovos

Contato: (92) 99289-4806 / 99284-2990 (@hidrosolfolhosas)

www.hidrosolfolhosas.com.br

Sítio Dourado

Produtos: Macaxeira, melancia, manga, abóbora, batata doce e outros produtos embalados à vácuo

Contato: (92) 99517-5994

Sítio Santa Luzia (Produtos Orgânicos)

Produtos: Repolho, rúcula, salsa, cheiro verde, couve, brócolis, alface

Contato: (92) 98411-2237

Sítio Nossa Senhora Aparecida

Produtos: Laranja, coco, mamão, ovos caipirinha, pitaya

Contato: (92) 99398-8662

Granja Sakamoto

Produtos: Ovos regionais

Contato: (92) 99152-6891

Hortifruti e Plantas

Produtos: Macaxeira, banana, laranja, limão, castanha, couve, coco, cacau e mamão (Entrega uma vez por semana em Manaus)

Contato: (92) 99376-2715

Sítio Joana Darc

Produtos: Goma, pimentão, pimenta de cheiro, cheiro Verde, couve, tomate, alface, pepino, batata doce, macaxeira, maracujá e maxixe (Entrega em Manaus às terças e sextas)

Contato: (92) 99182-2556

Dona Célia

Produtos: Farinha de tapioca, goma, ovos caipira, ovos brancos e ovos vermelhos

Contato: (92) 99278-3986 / 99217-2096

Dona Elane

Produtos: Goma, farinha, pimenta de cheiro, limão e pimentão

Contato: (92) 99226-3234

Dona Alessandra

Produtos: Goma, farinha d´água, farinha de tapioca, beiju e tucumã

Contato: (92) 99172-8519

Banca da Meyre

Produtos: Limão, hortelã, salsa, rúcula, cebolinha, chicória, pepino, jambu, maracujá, batata boce, quiabo, maxixe, açaí e polpa de cupuaçú

Contato: (92) 99380-4335

Isaac das Tapiocas

Produtos: Pé-de-Moleque e tapioca recheada

Contato: (92) 99359-6182

Pastelaria do Peruano

Produtos: Pastel de variados sabores, caldo de cana e sucos naturais

Contato: (92) 99461-1971

Delícias do Milho

Produtos: Pamonha, canjica, milho cozido e banana frita

Contato: (92) 99251-2442

Tapiocão do Rio Preto

Produtos: Pé-de-Moleque

Contato: (92) 99243-5214

Campagnolli Sítio e Empório

Produtos: Frutas desidratadas

Contato: (92) 98162-5654 (@franciellicampagnolli)

A nova medida agrada os clientes que não podem sair de casa | Foto: Divulgação ADS

Amazon Nat

Produtos: Queijo minas frescal, ricota fresca, queijo coalho, coalhada, iogurtes e bebidas lácteas

Contato: (92) 99172-5197 / 3656-9192 (@laticinioamazonnat)

Art Leite

Produtos: Queijo minas frescal, minas padrão, queijo coalho, linha especial sem lactose e iogurtes

Contato: (92) 98293-5135 (@laticinioartleite)

Açaí Legal

Produtos: Açaí natural com diferentes texturas; Frozen

Contato: (92) 99327-0738 (@acailegalmanaus)

Norte Açaí

Produtos: Açaí e farinha de tapioca

Contato: (92) 99217-0870 (@chris_formiga)

Laranja Regional

Produto: Laranja

Contato: (92) 99208-2959

Abacaxi Regional

Produto: Abacaxi (entrega em grande quantidade)

Contato: (92) 99259-6976 / 99285-1364

Elly da Goma

Produto: Goma manteiguinha

Contato: (92) 99313-3259

Água de coco

Produto: Água de coco

Contato: (92) 99139-0108

Oiram – Sabores Amazônicos

Produtos: Molhos de pimenta, mostarda amazônica, licores regionais

Contato: (92) 9376-4515 (@oiramoficial)

Produtos Caseiros do Paulista

Produtos: Molhos de pimenta, pastas de alho, geleias e doces

Contato: (92) 99416-2546 (@pimentasdopaulista)

Amigos da Floresta

Produtos: Geleias amazônicas, Sopa de Peixe, Azeite Murupi, Café Apuí

*Oferece também serviços de Chef em Casa

Contato: (92) 98260-5892 (@amigos.da.floresta)

Tucupolpas

Produtos: Polpas de tucumã, patê de tucumã e mousse de tucumã

Contato: (92) 99365-3600 (@tucupolpas)

Feira do Mel

Produtos: Mel de abelhas, extrato de própolis, composto de mel de abelhas, copaíba, própolis e eucalipto, pólen apícola, geleia real e sachês de mel e composto

Contato: (92) 98145-8628 / 99429-0269 (@feiradomel_am)

Encontro de SaboresProdutos

Linguiças artesanais de peixe, frango, bovina, suína e defumados

Contato: (92) 98199-7449 (@encontrodesaboresart)

JBR Produtos Regionais

Produtos: Farinhas saborizadas (alho e cebola; pimenta; calabresa; camarão, charque com manteiga, soja, entre outros)

Contato: (92) 98809-9687 (@jbrprodutos)

Ponto da Farinha

Produtos: Farinha do tipo ovinha temperada

Contato: (92) 99252-1333

Cafessaí

Produto: Bebida artesanal produzida a partir do caroço do açaí torrado

Contato: (92) 99962-7678 (@cafessaidaamazonia)

Café do Rei

Produtos: Café moído da hora

Contato: (92) 98165-0022/99142-9935 (@cfdorei)

Mangará Gourmet

Produtos: Geleias e Doces em Compotas

Contato: (92) 98258-0098 / 99470-3324 (@mangaragourmet)

Dondocas Pães

Produtos: Pães sem lactose de castanha, banana, bacon, batata doce, coco, mandioca, ervas finas, veganos; Fogaccia; Bolos variados

Contato: (92) 99332-7389 (@dondocas_paesfit)

Monsserrat

Produtos: Pães caseiros de variados sabores

Contato: (92) 99508-0737

Doce Blos & Nuts

Produtos: Pão de mel, castanhas, amendoim, doce de leite, bolos

Contato: (92) 99322-1995 (@doceblos)

Vitor Bolos

Produtos: Pães, bolos, brownies, cookies (Fitness)

Contato: (92) 98166-1601 (@vitorbolosfit)

Pizza Artesanal

Produtos: Pizzas artesanais de vários sabores

Contato: (92) 99344-8368

King Esfirra

Produtos: Esfirras e pizzas de vários sabores

Contato: (92) 98424-5039 (@rafaelpizzaburger)

Cocada Cremosa da Dona Diva

Produtos: Cocada artesanal de diversos sabores (tucumã, maracujá, cupuaçu e coco com doce de leite e castanha)

Contato: (92) 99192-0167

Doce Motivação

Produtos: Brigadeiros de chocolate, açaí, cupuaçu, sonho de valsa, paçoca de amendoim; Coxinha de leite ninho; Doces zero lactose

Contato: (92) 98113-7191 (@docemotivacao)

Doce Amanhecer

Produtos: Farofa de camarão, tacacá, pato no tucupi, caldo de cana e pasteis de variados sabores (por encomenda)

Contato: (92) 99120-0178

Complevida Produtos Naturais

Produtos: Complementos alimentares à base de fibras, sementes, colágenos, xaropes, entre outros produtos naturais

Contato: (92) 98209-4445 (@complevida)

Floramor Garden

Produtos: Plantas, flores, vasos, arranjos

Contato: (92) 98412-7749 (@floramorgarden)

Flora Hayden Bruce

Produtos: Plantas ornamentais, cactos, suculentas, entre outros

Contatos: (92) 99451-8277 (@florahaydenbruce)

Produtores permanecem produzindo em meio à pandemia | Foto: Divulgação ADS

Magia Amazônica Orgânica

Produtos: Adubo, composto orgânico, terra compostada

Contato: (92) 99507-8633 (@magia1637_anny_eduardo)

Flecha Afiação

Serviço: Afiação especializada Mundial (tesouras, facas, alicates, etc)

Contato: (92) 99615-2002 (@flechaafiacao)

Ateliê da Linda

Produtos: Acessórios, laços, chapéus, tiaras, artesanato

Contato: (92) 99106-4869/99310-5501 (@ateliedalinda)