Governo espera injetar R$ 40 milhões e pagar auxílio a famílias no AM

Manaus - Em pronunciamento, na manhã desta sexta-feira (27), o Governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que irá destinar a liberação de R$ 40 milhões para ajudar pequeno e microempreendedor de todo o Estado em meio à crise financeira que pode se instalar nos próximos dias em toda a região com o avanço dos casos de coronavírus. O Amazonas tem 67 casos confirmados, conforme apresentado em boletim ontem (26). Em meio as medidas do Governo, também está o pagamento de R$ 200 por mês, durante um período de três meses, para famílias de baixa renda na capital e no interior do Estado. O pacote de medidas será enviado ainda hoje para deputados estaduais.

Lima também falou sobre a sanção de novas leis para fiscalizar a elevação de preços de produtos, a situação das igrejas e também a realização do Festival Folclórico de Parintins - previsto para ocorrer no último fim de semana do mês de junho.

"Sancionei hoje duas importantes leis. Uma delas é sobre a vedação à majoração sem justa causa do preço de produtos ou serviços no âmbito de todo o Estado do Amazonas durante o período em que estiver em vigor o plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) em relação ao coronavírus. Serão considerados os preços praticados desde até o dia 1º de março", anunciou Lima.

Ainda conforme Wilson, fica vedado a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento pelas concessionárias de serviços públicos essenciais. "Para isto, sancionei a lei 5.143, que proíbe que as concessionárias de serviços público de água e energia elétrica realizem o corte de serviços, em residências, em razão da pandemia", garantiu.

Crédito ao micro e pequeno empreendedor e bolsa auxílio

O Governo anunciou que está acompanhando toda a situação que ocorre no Brasil e no mundo e o quanto as atividades econômicas estão diminuindo. Para o governador, isso causa uma grande preocupação.

"Aqui, também estamos fazendo as contas para saber como o Estado vai superar esse momento difícil na área de saúde e nas atividades econômicas. Em 2020, já começamos a fazer a projeção e hoje a expectativa é o que Estado tenha uma queda de 40% nas arrecadações e uma perda de R$ 2 bilhões. Muitas das contas do Estado ficarão comprometidas, como, por exemplo, o pagamento do funcionalismo público, a manutenção dos serviços essenciais, como segurança, educação e saúde. Estou enviando hoje um pacote de medidas à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e quero estacar aqui [durante coletiva online] o papel de cada deputado nesse processo, a importância da casa legislativa", enfatizou Wilson Lima.

Ainda conforme o Governo, dentre as medidas está a desvinculação de receitas para que possam ser aplicadas exclusivamente ao combate ao coronavírus. Saúde, Educação e Operações de Crédito (contratos firmados entre instituições bancárias e convênios) serão preservadas.

Entre os pedidos também há, conforme o governo, a habilitação do Fundo de Promoção Social para atuar diretamente no combate ao coronavírus. "Todas as medidas aprovadas nos ajudarão a liberar R$ 40 milhões da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para ajudar o pequeno e microempreendedor e o pagamento de de bolsas para 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade na capital e no interior. Já estamos fazendo o levantamento das famílias para fazer a distribuição dessa renda", ressaltou o governador durante coletiva, explicando que serão pagos R$ 200 reais por mês, durante os próximos três meses e todas as informações necessárias para receber o benefício podem ser obtidas diretamente com a Afeam.

Em paralelo a isso, o Governo disse que está fazendo cortes em algumas dispensas administrativas e o destaque é para a redução de 10% no valor global do contrato dos prestadores de serviço para o Governo do Estado.

"Todas as medidas que eu tomei juntamente com a minha equipe técnica foram para preservar a saúde das pessoas e salvar vidas. Estamos trabalhando para salvar a maior quantidade de vidas. Não há nenhuma decisão fácil, todas elas são dificílimas, porque de alguma forma afetam alguém", pontuou.

Restrição

Wilson Lima também avaliou as medidas adotadas e o impacto na economia. "Não é uma crise do dia a dia. Não há parâmetros pelo que nós estamos passando agora. Há muita coisa desconhecida sobre esse vírus, que não é um simples 'resfriado'. Não há vacina até agora e nem medicamento que possa ser distribuído pelos órgãos de vigilância e saúde. Temos a cloroquina em testes aqui no Estado, mas isso demanda tempo e não acontece do dia para a noite", salientou.

O Governo destacou ainda que tem estabelecido algumas medidas restritivas para evitar que o vírus de propague por outros municípios do Estado. "Até semana passada, os casos estavam só em Manaus, porém já temos hoje casos em seis municípios, entre eles o caso de uma morte de um paciente que morava em Parintins e estava em tratamento contra o Covid-19 em Manaus", lembrou Lima, reforçando que "muita gente diz: 'há, a gente tem que isolar apenas os idosos ou pessoas com comorbidade'. Mas saliento que as pessoas internadas em estado grave no Hospital Delphina Aziz, têm entre 40 e 50 anos. Então é uma situação muito grave", frisou o governador.

Igrejas

Wilson reforçou que o decreto do Governo do Estado continua valendo para evitar aglomeração de pessoas em igrejas. Segundo ele, a igreja católica disse que não retomará às atividades enquanto houver risco à saúde dos fiéis.

"Conversei com alguns pastores, sobre a necessidade de, nesse momento, evitarmos aglomerações. Naturalmente que, nós, como seres humanos, precisamos estar ali, juntos, reunidos, para nos alimentar espiritualmente. Mas esse é o momento em que as pessoas têm que entender que, quanto menos aglomeração, mais rápido vamos conseguir superar esse momento. Conversei com os pastores das principais igrejas do Estado e eles entendem dessa forma. As igrejas continuam abertas para algum atendimento esporádico, porém sem cultos e aglomeração de fiéis", lembrou Lima.

Atividades econômicas reduzidas

Conforme o governador, as atividades econômicas precisam continuar funcionando minimamente. O Governo destacou que não determinou nenhum fechamento de empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM) e sinalizou positivamente para o funcionamento de comércios essenciais.

"Esse é um momento em que as pessoas, as autoridades, os empresários e os cidadãos comuns, toda a sociedade, têm que ter serenidade para enfrentar isso. O Governo sozinho não vai conseguir fazer isso. Todas as determinações adotadas no Estado seguem recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Fundação em Vigilância e Saúde (FVS), e de todos os órgãos de saúde, de forma muito prudente e responsável", explicou Lima.

"Estou conversando com as federações econômicas para encontrar um caminho para resolver essa situação e voltar às atividades econômicas em algum momento, sem expor as pessoas e entendendo também a subida da curva do coronavírus e do contágio das pessoas - e como o vírus vai se comportar no Estado. A nossa preocupação é que todas as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo, porque a estrutura de saúde do Amazonas não vai suportar. Se isso acontecer, não vamos conseguir evitar o que aconteceu na China, Itália, Espanha e o que está ocorrendo atualmente no EUA, onde pode ser o epicentro da doença nos próximos dias", desabafou o governador.

Parintins 2020

Questionado sobre a possibilidade do cancelamento ou adiamento da maior festa folclórica do Norte do Brasil, o Festival de Parintins, o Governador foi enfático ao dizer que "nada foi decidido ainda". "Vou conversar com os empresários envolvidos, os presidentes dos bois, e isso deverá ser decidido nos próximos dias", disse.