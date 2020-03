Restaurantes investem em delivery para não serem prejudicados na crise

Manaus – Devido as medidas restritivas para conter o novo Coronavírus em Manaus, o governador Wilson Lima, determinou que diversos restaurantes fossem fechados para evitar aglomerações. Com isso, muitos proprietários tiveram que investir no sistema de delivery para salvar suas vendas e não chegar ao prejuízo total.

O sistema de entregas já é desenvolvido por muitos restaurantes em todo o mundo, mas devido a atual pandemia, o serviço se tornou a melhor opção para que o comércio alimentício pudesse sobreviver. E apesar de beneficiar consumidores e proprietários, as entregas não cobrem todo o orçamento necessário, é o caso do Jean Fabricio, proprietário da hamburgueria “Eightty’s Burguer & Beer” que afirma estar recebendo menos pedidos com o delivery em relação a antiga atividade do estabelecimento.

“Nós já trabalhávamos com o delivery, mas devido a situação do Coronavírus, o fluxo de consumidores caiu drasticamente, mesmo antes do decreto de suspensão das atividades. Eu precisei reduzir os funcionários e negociar aluguel, pois não sei como será nos próximos dias”, revela.

O restaurante é especializado em hamburgers artesanais e costuma receber 20 pedidos por dia com as plataformas Ifood, Rappi e por telefone. Jean diz está esperançoso para que os estabelecimentos voltem a funcionar normalmente mesmo com um fluxo menor de clientes.

“Eu entendo que apesar de o restaurante está aberto vai demorar para que as pessoas voltem a frequentar o lugar, todos estão em pânico, mas eu tenho uma estrutura grande e completa que não pode ficar parada. Nós redobramos os cuidados com a higiene. Então o consumidor pode ficar tranquilo que nosso objetivo é atender a todos com segurança e servir com qualidade”, conta.

O restaurante é especializado em hamburgers artesanais | Foto: Divylgação/ 8Os Burguer

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), em 2019, a indústria de alimentos respondeu por 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado fazendo com que a geração de empregos chegasse a 16 mil vagas, empregando diretamente 1,6 milhão de pessoas. Pensando nisso, o consultor empresarial e analista técnico do Sebrae, Ricardo Sampaio, orienta os profissionais a estudarem a plataforma de delivery durante a atual crise.



“Nesse momento não é hora de desespero e nem desistência, invista em delivery, principalmente os que oferecem serviço de motoboys free lancers, mas evite reduzir a quantidade de funcionários, eles serão essenciais nesse momento. A plataforma do Uber Eats agora prevê o pagamento diário de serviços, como forma de intensificar as vendas e o número de parceiros, além de diversas promoções e facilidades de entregas que estão presentes em outros aplicativos", compartilha.

Ricardo ressaltou ainda que os empresários usem o crédito somente para investir em tecnologias para marketing digital, mas nunca para quitação de dívidas. Segundo o consultor esse momento é necessário que os custos sejam diminuídos drasticamente.

Essas medidas foram adotadas pelo proprietário do restaurante “Gaúcho Churrascaria” que apesar de já está no mercado há 25 anos começou a optar pelo delivery a pouco mais de um ano, e com a atual pandemia conseguiu fazer seu faturamento chegar a 100%, somente com o serviço de entrega.

“Nós suspendemos as atividades do salão, pois boa parte do nosso público eram pessoas que trabalhavam nas empresas das redondezas e optavam por almoçar com a gente. Então, assim que as empresas passaram para home office o fluxo do salão diminuiu e nós remanejamos tudo para o delivery. Além das refeições, nós implantamos sobremesas, sucos e um cardápio reduzido de vinhos, atualmente estamos voltados somente para o marketing do delivery, reduzimos as campanhas na televisão e aumentamos na internet, estamos tendo um ótimo retorno”, ressaltou o proprietário, Paulo Ricardo.

Após 25 anos de mercado a churrascaria investe nas entregas para continuar atendendo diversas famílias | Foto: Divulgação/ Gaúchos Churrascaria

De acordo com o consultor empresariam, é necessário que os empresários reduzam os cardápios para evitar desperdícios ou prejuízos de baixa venda. “Planeje a confecção de alimentos e opte por reduzir temporariamente, o número de pratos no seu menu, trabalhe com poucos itens, mas ótimos em qualidade e em vendas. Deixe os produtos mais consumidos, populares os mais fáceis de preparar”, orientou o profissional.

A proprietária do café da manhã “Dona Pitanga”, Tânia Tizzato, diz que incluiu no cardápio os pratos que levam a experiência do estabelecimento até a casa do consumidor. “Nós não investíamos muito em delivery, pois a nossa proposta é baseada na experiência do cliente que vem até o restaurante. Nossa estrutura remete a um sítio com jardim, flores e ar fresco. A ideia é fazer com que o cliente viva esse ambiente. Como precisamos migrar para o delivery, estamos buscando manter essa experiência só que levando até a residência do consumidor, nossa missão é proporcionar a família um café da manhã prazeroso mesmo com todo o pânico em relação ao vírus”, explicou.

Segundo a proprietária, os funcionários estão trabalhando por escala, em com horários de trabalho reduzidos, para que seja reservado a saúde de todos. Tânia espera ainda que o cenário se normalize e que os consumidores possam continuar consumindo os produtos por meio do delivery. “Se todos continuarem a consumir os produtos, a economia não para e os nossas delícias regionais continuam sendo levadas a todas as residências proporcionando conforto e qualidade aos clientes, esse é o nosso trabalho”, finalizou a empresária.