Porto de Manaus sente os impactos da crise gerada pelo Covid-19

Manaus – Após o decreto de calamidade pública do Estado do Amazonas, para combater a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), diversas atividades comerciais foram suspensas pelo Governo estadual. Desde o dia 20 de março, os serviços de transporte fluvial de passageiros estão suspensos no Porto de Manaus. A medida não agradou a todos, uma vez que diversos trabalhadores do local estão sofrendo com as consequências econômicas da crise.



Raimundo Nonato, diretor do Porto de Manaus, afirma que o depois do decreto, o local virou quase um deserto | Foto: Lucas Silva

O diretor administrativo e financeiro das empresas arrendatárias do Porto de Manaus, Raimundo Nonato de Lopes, afirma que o fluxo de pessoas caiu em mais de 80% e que o local virou um deserto depois do decreto do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima. “No atendimento, por exemplo, tínhamos seis pessoas trabalhando e agora só temos duas reservadas para situações emergenciais. Esse terminal estaria lotado em um dia comum. Agora virou um deserto”, afirmou.

O diretor também explica a importância do Porto para o abastecimento do interior e como os donos de embarcações já estão sentindo o impacto econômico da crise. “Nossas estradas são os nossos rios. Precisamos deles. Cerca de 90% do abastecimento do interior é feito pelas embarcações que estão aqui nesse porto e, para os donos, que precisam levar cargas e passageiros, não compensa levar um sem o outro”, esclareceu.

Nonato informa que a maior preocupação é em relação aos empregos gerados pelo Porto, principalmente dos seguranças do local, pois eles representam o maior quadro de funcionários.

" Nós entendemos a preocupação do governador [Wilson Lima], mas se a crise se estender por muito mais tempo, teremos problemas com os salários desses funcionários e também com o abastecimento do interior. O interior não pode ficar sem isso " Raimundo Nonato de Lopes, administrador do Porto de Manaus, sobre os efeitos do decreto que proibiu transporte de passageiros

Ele também diz que não houve redução de impostos por parte do governo e nem auxílio financeiro. “Se a situação prolongar, teremos demissões em massa. Os recursos desse porto vêm das arrendatárias e não é lucrativo, ou seja, ele não se paga se não existirem investimentos dos acionistas. Nesse momento, os acionistas estão cortando recursos, então tudo fica mais complicado”, desabafou.



Há embarcações que não conseguem sair do Porto de Manaus sem passageiros | Foto: Lucas Silva

O diretor observa a necessidade de preservar a vida da população nesse momento de propagação do coronavírus, mas compreende o lado dos funcionários e do comércio. Ele acredita que não há necessidade de auxílio financeiro do governo, mas sim uma flexibilização do decreto para algumas situações especiais.

O funcionário da operadora portuária Irivan Aragão admitiu sua preocupação com a possível demissão em massa dos trabalhadores do Porto. “Muitos receberam férias coletivas. Alguns continuam aqui. Mas, se a situação se agravar, todos vamos sair perdendo. O que queremos é manter nossos empregos e a segurança local, pois como o Nonato mesmo disse, 80% do fluxo de pessoas e do ganho que temos aqui está parado”, afirma.

Somente cargas

Um dos funcionários da administração da embarcação Estrela de Davi, que abastece a cidade de Tefé, no interior do Amazonas, revelou que a situação está muito complicada para os donos de embarcações, pois o transporte de passageiros corresponde a 70% do lucro. “Já que só temos permissão para embarcar com cargas, estamos carregando o barco com o triplo da quantidade para compensar as despesas com a viagem. Só de Diesel são gastos 5 mil litros daqui até Tefé e ainda temos os funcionários da folha de pagamento que é de 15 mil reais”, esclarece.

Sem passageiros, embarcações têm tentado dobrar o volume de transporte de carga para os municípios do interior | Foto: Lucas Silva

Ele explica ainda que algumas embarcações optaram por parar de fazer os transportes de carga, porque queriam chamar atenção do governo, fazendo com que o interior não fosse abastecido. Contudo, sua empresa pensou diferente e preferiu manter o funcionamento. “Queremos manter o abastecimento do interior, pois sabemos que lá existe muita gente humilde que precisa do alimento. No fim das contas, eles é quem sustentam nossos empregos e salários durante o restante dos dias”, salienta.

O funcionário concordou com o diretor Raimundo Nonato e deixou claro que a melhor solução seria a flexibilização do decreto. Além disso, ele acharia interessante que alguém da área da saúde pudesse estar presente nas embarcações fazendo os diagnósticos possíveis para que o fluxo de passageiros pudesse acontecer de forma segura.

Decreto do Governo

O decreto de número 42.087, assinado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, no dia 20 de março suspendeu por 15 dias o transporte fluvial nos rios do Estado. A medida atende um pedido do Ministério da Saúde para evitar aglomerações por conta do novo coronavírus.

Entretanto, em casos de emergência e urgência serão definidas novas normas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam). As medidas serão revisadas pela equipe do governo conforme a necessidade da permanência.

A principal entrada e saída do Amazonas é pelo meio fluvial, mesmo por um caso de necessidade, por conta da pandemia, a suspensão desse tipo de transporte afeta a rotina e o trabalho de diversas pessoas do Estado, além de causar desconforto para tripulantes e donos de embarcações no Porto de Manaus.