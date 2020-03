Rodrigo Tobias critica pedidos de reabertura do comércio e carreatas

Manaus - O secretário de Saúde do Estado (Susam), Rodrigo Tobias, criticou neste domingo (29), os pedidos de reabertura do comércio não essencial no Amazonas, em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e citou as carreatas organizadas por grupos políticos de direita e extrema-direita.

Uma dessas manifestações pela reabertura do comércio não essencial está prevista para esta segunda-feira (30), em Manaus, mas a Justiça do Amazonas vetou o acontecimento, por também considerar que poderiam facilitar a expansão do Covid-19.

A crítica do secretário foi feita durante o boletim sobre o coronavírus no Estado, realizado com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, por meio de live do Facebook, quando foram anunciados mais 29 casos confirmados no Amazonas, saltando 111 para 140.



Para Tobias, o número de casos confirmados no Estado, com idade média economicamente ativa, é um indicativo de que a reabertura do comércio não essencial pode ser perigosa para a economia e os grupos mais vulneráveis.

"Por isso pedimos que [as pessoas] evitem sair de casa ou aglomerações como carreatas e passeatas. Pedidos para que o comércio volte são perigosos, porque podem permitir que a transmissão ocorra mais facilmente e mais pessoas economicamente ativas sejam infectadas. Ou seja, no fim, isso também gera impacto na economia", disse o secretário.

Live foi realizada no perfil oficial do governo do Estado, no Facebook | Foto: Reprodução/Facebook

A diretora-presidente da FVS-AM reiterou o pedido para que as pessoas fiquem em casa, se possível. Ela alertou para o perigo de colapso no sistema de saúde, caso muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. "Nós estamos avisando que se não diminuirmos esses novos casos, não teremos condições de atender a todos quando chegarmos no pico, nem na rede privada, nem na pública", salientou.

Sobre as carreatas, a Justiça do Amazonas já se manifestou e proibiu movimentos do tipo, por considerar que podem favorecer a disseminação do novo coronavírus e por não se configurarem como "atividades essenciais", a única exceção para aglomerações no Estado.

O pedido para impedir a 'Carreata dos Empresários, Comerciantes, Motoristas de Aplicativo, Profissionais Liberais e todos que precisam que o Brasil volte a funcionar', que seria realizada nesta segunda-feira (30), partiu do Ministério Público do Estado do Amazonas e foi concedido por meio de liminar, assinada pelo juiz plantonista Flávio Henrique Albuquerque de Freitas.

Contudo, nas redes sociais há muitas pessoas reafirmando que vão voltar a abrir os seus comércios no Centro, bem como outras que dizem que vão para a carreata mesmo com o impedimento da justiça.

Curva crescente e faixa etária

Na mesma live, a FVS-AM informou que cresceu também o número de municípios com casos confirmados. A lista atual passa a ser a seguinte: Manaus (131); Parintins (2); Manacapuru (2); Itacoatiara (2); Santo Antônio do Içá (1); Boca do Acre (1); e Anori (1).

Rosemary Pinto, diretora-presidente da FVS-AM, alertou para colapso no sistema de saúde | Foto: Bruno Zanardo/Secom

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, ressaltou o estado atual de transmissão comunitária no Amazonas, que é quando o vírus se transmite por pessoas que não viajaram para fora do Estado. "Com esses números, podemos observar que a curva de contaminação continua crescente", disse.

De acordo com boletim oficial da fundação, dos 80 casos confirmados até a quinta-feira (26), a maior parte de infectados era de adultos. A taxa em adultos jovens, com idade entre 20 a 39 anos, foi de 43,8%. Já os idosos, também até a quinta (26), eram apenas 7,5%, sendo seis casos de pacientes acima de 60 anos.



'Carreata' do Planalto

Movimentos que pedem a reabertura do comércio e a implantação de quarentena vertical vem sendo sugeridos por parte do governo federal, repleto de controvérsias na questão. Enquanto em coletiva realizada no sábado (28), o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, reforçou o pedido para "ficarem em casa", neste domingo (29), o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma série de vídeos em que ele anda pelas ruas do Distrito Federal e conversa com comerciantes que pedem o fim da atual forma de quarentena.

Bolsonaro em vídeo publicado em sua conta no Twitter, incentivando a volta da vida normal | Foto: Reprodução/Twitter

Em um dos vídeos, gravado em Ceilândia (DF), o presidente aparece no centro de um aglomerado de pessoas. Nesse em específico, enquanto Bolsonaro tira foto com alguns seguidores, uma senhora grita ao lado, "abra as igrejas".