Após dias sem estoque, álcool em gel volta a ser vendido em Manaus

Após zerar estoque, manauara já pode comprar álcool em gel na cidade | Foto: Divulgação

Manaus – Aos poucos os estoques de farmácias em Manaus começam a ser reabastecidos de álcool em gel. O presidente do Sindicato do Comercio Varejista de Drogas do Estado do Amazonas (Sindidrogas), Armando Reis, confirmou a reposição nas drogarias da capital amazonense na última semana.

Desde o início do mês de março o produto estava indisponível nas prateleiras. A grande procura fez estoques esgotarem em tempo recorde e nunca contabilizados antes. A promessa era de reposição em 15 dias, conforme explicou Reis, que salientou que o Brasil é um grande produtor de álcool em gel e máscaras descartáveis.

Nas drogarias da cidade de Manaus já existem o produto disponível para o consumidor, segundo informou Armando. Algumas fábricas estão parando a fabricação de outros produtos e investindo na produção do álcool em gel. O preço permanece dentro do estipulado pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon- AM).

O produto já está disponível em drogarias de Manaus | Foto: Divulgação

" Já está sendo feito a reposição. Algumas fábricas começaram a fabricar álcool em gel pois viram que a procura estava grande. O preço varia de R$ 9,99 até R$ 10,50, o frasco com 120 gramas e 150 líquidos " Armando Reis, Presidente do Sindicato do Comercio Varejista de Drogas do Estado do Amazonas (Sindidrogas)

O Portal EM TEMPO entrou em contato com gerentes de drogarias na cidade e confirmou a informação que o álcool em gel já está disponível para venda. Armando afirmou que o consumidor pode encontrar o produtor em 18 locais que fazem parte de uma importante rede de drogarias da cidade.

Na Drogaria Pinto, localizada na rua José Tadros, 980, bairro Santo Antônio, Zona Oeste, há o produto em 100g, no valor de R$ 10.. O cliente pode comprar indo à drogaria ou pelo telefone (092) 99489-0465.

A Drogaria Nazaré, localizada nos bairros Rua Autaz Mirim, 60, próximo à plataforma da Grande Família, bairro São José Operário, Zona Leste, o álcool em gel de 120g está sendo vendido no valor de R$ 9,95. Os clientes podem fazer o pedido pelo número (092) 98464-5662 e 3223-1507.

O cozinheiro Arthur Oliveira, de 57 anos comemorou a volta do estoque nas farmácias de Manaus, pois precisa do álcool em gel para usar no dia a dia e distribuir para o uso dos três filhos.

" Há pelo menos três semanas saíamos em busca do álcool em gel e não encontramos. O que a gente fazia era aumentar a lavagem das mãos e permanecer dentro de casa " ,

Fiscalizações

Embora o preço esteja dentro da normalidade, a Delegacia Especializada em crimes contra o consumidor (Decon-AM), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), afirma que, no período de 15 dias, recebeu 297 denúncia sobre a prática de preço abusivo na venda de máscaras, luvas e álcool em gel.

O titular da delegacia, Eduardo Paixão, destacou que o consumidor está em busca do produto e comparando os preços. "Nesse período de coronavírus a gente identifica uma sobrecarga de reclamações e denúncias porque as pessoas estão tendo provas, verificando dentro do supermercado, verificando dentro de farmácias ou dentro de pequenas distribuidoras sobre o preço. Existe uma preocupação da delegacia para que a população saiba formalizar essa denúncia”, explica Paixão.

Outras alternativas

A grande procura é por medicamentos que combatem os principais sintomas da gripe e resfriado, entre eles: febre, dores musculares e dores de cabeça. Os mais procurados são: paracetamol, dipirona e os antigripais benegrip e multigrip. Encontramos valores acessíveis ao consumidor na Farmácia do Trabalhado, localizada no bairro Alvorada, a caixa do Paracetamol está custando R$ 5,90 e a dipirona em gota R$1,00.

A procura por Vitamina C, continua em alta na cidade de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Os amazonenses também procuram medicamentos que aumentam a imunidade. Segundo dados de uma importante distribuidora de medicamentos no Amazonas, a procura de Vitamina C aumentou em 22% até o dia 17 de março de 2020.

Balanço do AM

O último boletim, divulgado ontem pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), revela que o número de casos de coronavírus no Estado saltou de 111 para 140 pessoas infectadas.

Parintins, Manacapuru e Itacoatiara contam com dois casos, respectivamente. Santo Antônio do Içá, Boca do Acre e Anori foram confirmados um paciente infectado em cada município. A curva de contaminação do vírus continua crescente e encontra-se no estado contaminação comunitária.

