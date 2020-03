CNC prevê crise e demissões em unidades no Sesc e Senac

O desemprego poderá a ser realidade de manauaras nos próximos meses | Foto: Diego Jonatã





Manaus- Amazonas é um dos estados que podem ter os atendimentos do Sesc e Senac reduzidos, unidades fechadas e demissões. O alerta é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que enviou aos governadores de todos os estados um documento que mostra que o corte de 50% na arrecadação compulsória em três meses, definido pelo governo federal. Se confirmado, irá provocar a demissão de mais de 10 mil trabalhadores em todo o país.

Embora não haja a confirmação do número de demissões no Amazonas, há possibilidades de unidades do Sesc e Senac fecharem as portas nos próximos meses. Ao todo, no Brasil, serão 265 unidades. Consequentemente haverá redução de 36 milhões em atendimentos.

A assessoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio AM) afirmou que, embora não haja quantidade de demissões no Amazonas, o desemprego para alguns trabalhadores poderá ser uma realidade. "Isso é uma possibilidade.

No cenário nacional serão 10 mil, mas estamos aguardando a posição do Governo Federal sobre o assunto", explicou.

A CNC enviou plano de ações do Sesc e Senac no valor de R$ 1 bilhão, para conscientização, combate ao Coronavírus e prestação de serviços à sociedade nos próximos três meses.

O documento foi entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro; aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Mandetta (Saúde), e aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, David Alcolumbre, para evitar o fechamento das unidades e demissão de trabalhadores.

A situação econômica pode piorar nos próximos meses. Com lojas fechadas e comércio funcionado abaixo da normalidade, até 5 mil podem ser demitidos do comércio da capital. A Câmara Dirigente dos Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) calcula a queda de 25% a 35% caso a situação não melhore para os empresários do Amazonas.

Lojistas revelam que nas últimas semanas houve queda de até 80% em suas vendas. Nas agências e hotéis chegam a 90% na diminuição do fluxo de consumidores, bares e restaurantes atingem 100% de perda nas vendas. O momento é de incerteza sobre o futuro da economia.

Aos trabalhadores que permanecem trabalhando no setor, seguem a recomendação do uso de álcool em gel para clientes e funcionários, além do uso de máscaras descartáveis e distanciamento do público.

O impacto do corte de 50% na arrecadação compulsória em apenas 90 dias fará com que 265 unidades do Sesc e Senac sejam fechadas, 10.210 colaboradores demitidos e menos 36.409.873 de atendimentos, vagas e inscrições nos serviços oferecidos.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros afirma que 90% das unidades poderão ser fechadas e a população mais pobre sofrerá com a medida.

“Mais de 90% das unidades que poderão ser fechadas estão presentes em regiões que, muitas vezes, carecem da presença do governo e, principalmente nestas localidades, os serviços que o Sistema Comércio oferece chega aos mais pobres, a parcela que sofrerá o maior impacto com fechamento”, afirma Tadros.