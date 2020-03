Amazonas já entregou mais de 119 mil declarações do IRPF 2020

Manaus - Até as 8 horas desta segunda-feira (30), o total de 119.969 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foi entregue por contribuintes amazonenses aos sistemas da Receita Federal, no Estado do Amazonas, segundo informou órgão. A expectativa da Receita é que, aproximadamente, 340 mil declarações sejam entregues até o dia 30 de abril no Estado.



Até a manhã desta segunda, na 2ª Região Fiscal que engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima o total de 480.841 contribuintes já cumpriram a obrigação com o Fisco Federal.

De acordo com a Receita, O sistema de recepção de declarações funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Quem deve declarar

Entre os contribuintes obrigados a declararem renda ao fisco estão aqueles que receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 e, em relação à atividade rural, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; os que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; entre outros.

No país, a Receita Federal recebeu, até às 11h de desta segunda (30), o total de 8.195.164 declarações do Imposto sobre a IRPF. Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, o auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes entreguem declaração este ano.



*Com informações da assessoria