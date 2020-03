Como mandar bem na entrevista de emprego on-line

Manaus - A pandemia do coronavírus colocou em risco empregos em diversas áreas no Amazonas. Um exemplo é que nos Estados Unidos, em uma semana normal de 2020, cerca de 280 mil americanos declaravam que estavam desempregados. Já em semana com alto contágio do Covid-19 o número de pedidos de seguro-desemprego chegou a 3 milhões.

Apesar dos índices, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos há empresas que seguem contratando. Mas como mandar bem na entrevista de emprego mesmo à distância?

A assessora de Carreira e consultora de Recursos Humanos, Karla Mendonça, destaca que ao ser encontrado por um recrutador, você já tem o perfil técnico e as competências necessárias ao cargo. “Na entrevista são observados pontos importantes como comunicação, postura, firmeza e interesse na oportunidade”.

A especialista explica que a entrevista on-line é um método muito utilizado em processos remotos, mas pode ser usado neste momento. Para ela, o futuro das entrevistas presenciais pode mudar nos próximos meses.

“Talvez até as empresas mudem suas formas de recrutar para otimizar tempo e custo tanto do entrevistador como do candidato. Antigamente não tínhamos a tecnologia a nosso favor. Essa tecnologia é o que chamamos de recrutamento 4.0”, revela.

Confira as dicas da especialista para os candidatos:

1- Baixe antecipadamente o aplicativo da entrevista e faça um teste;

2- Se vista como se fosse para uma entrevista presencial;

3- Cumpra com o horário determinado;

4-Prepare o ambiente (local apropriado e organizado, iluminação, sons);

5-Estude bem seu currículo para ter uma ótima comunicação sobre suas experiências e expectativas.

*Com informações da Assessoria