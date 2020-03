Loterias em Manaus permanecem funcionando, mas com recomendações

As loterias em Manaus permanecem em funcionamento | Foto: reprodução

Manaus- As loterias no Amazonas continuam a funcionar, mesmo diante do decreto anunciado pela Justiça Federal que suspendeu a decisão do Presidente da República Jair Bolsonaro, na qual permitia o funcionamento de loterias na última sexta-feira (27), os horários e dias de atendimento das 8h às 17h, permanecem inalterados.

A Caixa Econômica Federal emitiu nota permitindo o funcionamento das lotéricas e reforçou a ampliação da padronização do atendimento presencial.

O comunicado diz que medidas serão adotadas com objetivo de evitar aglomerações e aumentar a segurança de clientes e colaboradores. As atividades desenvolvidas pelas lotéricas são essenciais e indispensáveis, pois realizam pagamentos de benefícios sociais do Governo Federal, recebimentos de contas de água, energia elétrica, telefone, além de diversos outros serviços.

As loterias funcionarão obedecendo as normas estabelecidas pela Caixa Econômica Federal | Foto: reprodução

A orientação da Caixa é que caso haja a alteração no horário do funcionamento, com antecipação da abertura ou funcionamento, a unidade fixará o aviso em forma de comunicado aos clientes. Os clientes devem manter a distância de no mínimo um metro, conforme determinação do Ministério da Saúde.

A Caixa informa que não haverá cobrança de multa caso o empresário da loteria decida por não abrir a unidade, tanto por questões de mão de obra ou de segurança.

No Brasil há cerca de 12.956 casas lotéricas e 2.463 estavam fechadas conforme Jair Bolsonaro havia divulgado nas redes sociais após assinatura de decreto. Para evitar contaminação a Caixa Econômica Federal recomenda que clientes usem canais digitais para resolução de problemas e pagamentos de faturas.

A Caixa informou também que foram ampliados os limites de transações em diversos canais disponíveis ao consumidor. Nas casas lotéricas, o limite de saque passa para R$ 3 mil, e, nos correspondentes Caixa AQUI, para R$ 2 mil.

Também foi aumentado para R$ 5 mil o limite de transferências eletrônicas entre contas da CAIXA em todos os canais, além da possibilidade de aumento do limite das transações através do Mobile Banking para até R$10 mil.





