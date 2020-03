Mais de 32 mil trabalhadores do distrito entram de férias coletivas

Manaus - A partir desta segunda-feira (30), ao menos 32 mil trabalhadores do Pólo Industrial de Manaus (PIM) entraram de férias coletivas como forma de diminuir a propagação do novo coronavírus (Covid-19), na capital amazonense. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas (Sindmetal), que mediou os acordos. Na semana passada, algumas empresas já haviam anunciado as licenças para colaboradores, mas agora outras empresas se juntaram ao grupo.



Uma delas foi a LG, nesta segunda (30). "A empresa decidiu também interromper as operações, por sete dias, a partir de 30 de março. Durante esse período, os funcionários ficarão em férias coletivas", informou a multinacional, por meio de nota. A reportagem solicitou o número de funcionários que entrariam de licença, mas a LG disse que ainda não tinha o dado.

Mais de 30 mil trabalhadores do Pólo Industrial de Manaus já estão de férias | Foto: Ricardo Oliveira/Ipaam

Em nota, a empresa também explicou que estabeleceu o cancelamento de viagens internacionais, quarentena para todos os funcionários que retornaram de outros países, e outras medidas adicionais no dia a dia da operação, com o intuito de inibir a proliferação do vírus.

A Multilaser foi outra empresa que divulgou, nesta semana, férias coletivas para 50% dos funcionários, nacionalmente. A assessoria da fabricante brasileira não informou quantos colaboradores possui, mas em seu site oficial, indica que são 3 mil.

"A Multilaser Industrial S.A confirma que a operação nas fábricas da campanha está reduzida com férias coletivas para 50% dos colaboradores. Além disso, houve redução de turno e implementação de medidas que visam garantir a segurança dos funcionários", diz a nota da empresa.

Segundo o presidente do Sindmetal, Valdemir Santana, esse número ainda pode aumentar nos próximos dias, com os novos acordos que estão sendo feitos. "Ressalto também, que além das férias coletivas anunciadas, outros 1,2 mil trabalhadores terão contratos suspensos apenas temporariamente", comenta.

Valdemir Santana, presidente do Sindmetal | Foto: Divulgação

Em matéria publicada no Em Tempo, na semana passada , o Sindmetal já havia divulgado o número de trabalhadores em licença devido ao coronavírus. A Gree Eletric, fabricante de ar-condicionados, concederá férias coletivas 1 mil funcionários. Entre a sexta-feira (27) e esta segunda (30), funcionários de outras empresas iniciaram as férias coletivas. A Honda da Amazônia concedeu a licença a 7 mil; a Samsung, para 6,5 mil; e a Yamaha, a 2 mil. A duração das férias varia entre as empresas. A Whirpool e a Yamaha, por exemplo, concederam 20 dias.

Impactos econômicos

Empresas do setor industrial já sentem os impactos econômicos | Foto: Divulgação

Em entrevista ao podcast O Assunto, do G1, o filósofo e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) ressaltou que o novo coronavírus é muito mais do que o gerador de uma doença. "Atinge nossas estruturas sociais e econômicas", diz o analista.

Em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (30), a Confederação Nacional da Industria (CNI) apontou que 92% das indústrias consultadas já registraram impactos negativos. Desse número, 40% sentem-se muito afetadas; 27% medianamente afetadas; e 25% pouco afetadas. Outras 5% relataram nenhum impacto, e 3% registraram melhoras na própria indústria.

Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com as empresas fabricantes do setor eletroeletrônico e de tecnologia da informação (celulares, computadores), mostrou que 52% das entrevistadas já apresentam problemas no recebimento de matérias, componentes e insumos provenientes da China. A informação foi publicada no jornal O Tempo.

Pedidos para reabrir o comércio

O superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Menezes, aliado ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, participou de uma carreata em Manaus, na última sexta (27). Em uma rede social, ele publicou imagens da manifestação e expressou sua opinião sobre as quarentenas que impedem a propagação da Covid-19.

Coronel Menezes, superintendente da Zona Franca de Manaus | Foto: Leonardo Mota

"Apoiei e participei da carreata promovida por vários empresários que aconteceu em Manaus, foi um sucesso a presença e a mensagem dada foi muito clara: vamos e precisamos trabalhar", escreveu o superintendente.

No dia seguinte, sábado (28), a Justiça do Amazonas proibiu novas carreatas e movimentos que peçam a reabertura do comércio no Estado. De acordo com a decisão, assinada pelo juiz plantonista Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, as aglomerações não essenciais já haviam sido proibidas por decreto por ajudarem a disseminar o vírus. "O judiciário não pode ficar inerte frente aos princípios de prevenção e precaução, os quais estão intimamente ligados ao Direito à Saúde", escreveu o magistrado.

Nesta segunda-feira (30), um empresário foi preso por desobediência e condução perigosa após participar de uma carreata no Centro de Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) fiscalizava o local para flagrar possíveis cidadãos que descumprissem a decisão que proíbe as carreatas.