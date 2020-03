Após aprovação de auxílio, hashtag #PagaLogoBolsonaro viraliza

A execução do benefício, agora depende do presidente Jair Bolsonaro | Foto: Reprodução O Globo

Brasil - A aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais nesta segunda-feira (30), pelo Senado Federal, jogou a pressão da execução do benefício no colo do presidente Jair Bolsonaro.

Neste momento, a hashtag #PagaLogoBolsonaro é uma das mais comentadas no Twitter. Além da sanção do projeto, um decreto precisa ser editado pelo presidente para definir como o pagamento será feito. Montar essa operação, porém, não será fácil. A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado calcula que 30,5 milhões de brasileiros receberão o auxílio emergencial. Muitas são invisíveis atualmente aos cadastros do governo.

Até o apresentador Danilo Gentili opinou sobre o assunto e fez a tag crescer. Ele falou que R$ 600,00 pode ajudar a quebrar um galho do trabalhador e que esse dinheiro poderia ser retirado do "Fundão eleitoral".