Sepror prorroga entrega de ração de peixes para piscicultores do AM

Manaus - A Secretaria de Estado Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas (Sepa/Sepror), prorrogou até o dia 9 de abril o prazo para retirada e entrega de ração de peixe para os piscicultores do estado do Amazonas.

Aproximadamente 183 piscicultores devem receber aproximadamente 189 mil quilos de ração. Até o momento, 83 piscicultores já retiraram 133.075 quilos, faltando ainda 55.600 quilos a serem entregues.

Já foram entregues rações para piscicultores de 17 municípios: Manaus, Fonte Boa, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Coari, Humaitá, Manacapuru, Anori, Apuí, Careiro, Codajás, Iranduba, Japurá, Manicoré, Novo Airão, Parintins e Santo Antônio do Içá.

Para o secretário de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, as entregas estão sendo feitas de forma pré-agendada. “Devido ao período por que estamos passando, nossa equipe segue agendando e entregando as sacas de ração aos criadores de peixes, para que no futuro possamos colher bons frutos desse trabalho”, ressaltou.

Ele explica que a entrega de ração de peixe aos piscicultores do estado, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Francisco Gomes, está contribuindo com o crescimento da aquicultura no estado do Amazonas. Cada aquicultor receberá em média 45 sacas de ração, para que possa alimentar seus tanques de peixes.

“A prorrogação da entrega foi uma forma que a Sepror encontrou para beneficiar a todos que, neste momento, estão com dificuldade de locomoção devido à pandemia do coronavírus no Amazonas”, conclui Cutrim.

Com informações da assessoria*