Amazonas produz mais de 180 mil toneladas de farinha por ano

Manaus - Presente em grande parte das refeições dos amazonenses a farinha é um dos acompanhamentos mais amado da população, seja a ovinha, tapioca ou a seca, o alimento é a estrela no prato de muitos. Mas a produção da farinha no Amazonas é uma atividade cultural e predominante da agricultura familiar.

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), 67.119 famílias vivem da produção farinha sendo a atividade, sua única fonte de renda normalmente as famílias comercializam o produto em sacas de 50kg que abastecem todo o estado. É o que explica o produtor da Comunidade de Monte Santo, Rosenildo Santos, que trabalha desde os 14 anos na produção do alimento.

“Eu nasci na roça, meu pai trabalhava fazendo farinha e me ensinou a produzir também, hoje eu ensino meus filhos de 22 anos e 13 anos para eles ensinarem aos filhos deles quando crescerem. A farinha além de ser gostosa é o nosso sustento então todo mundo aqui em casa é movido pelo trabalhado”, explicou o produtor.

67.119 famílias sobrevivem da produção de farinha no Amazonas | Foto: Arquivo AET

A população amazonense consome aproximadamente 240.000 toneladas por ano e esse número Rosenildo conhece bem, ele diz que o trabalho começa cedo produzindo a farinha, mas o mais gratificante é a hora de revender seu produto.



“Não é só ensacar e vender, colocamos amor em cada venda. A farinha é muito consumida no estado, então em uma semana a gente lucra de R$500 a R$ 700, porque revendemos para feiras e também recebemos encomendas, não é querendo me 'gabar', mas segundo os meus clientes eu produzo a melhor farinha de Manicoré, então todo esforço vale a pena”, ressaltou Rosenildo.

Farinha com pimenta | Foto: Arquivo AET

Em 2018, foram produzidas 180.616 toneladas de farinha, já em 2019 o número cresceu para 181.716 toneladas de acordo com o Relatório de Acompanhamento Trimestral do Idam. O aumento de 0,6% foi significativo, mas segundo o engenheiro agrônomo Washington Aguiar, o instituto pretende alcançar dados maiores.



“Essa atividade é muito importante. Por isso o Idam está direcionando esforços para fortalecer a produção de derivados da mandioca, entre eles a farinha, o projeto será executado em 30 municípios realizando um serviço de assistência técnica aos agricultores que desejam melhorar seu sistema de produção”, ressaltou o engenheiro

Ainda segundo Washington, o instituto pretende passar de uma média de 10 toneladas de raízes por hectare para pelo menos 18 toneladas até 2022, com a utilização das tecnologias geradas por pesquisas, com a utilização da correção do solo, adubação e mecanização conforme já é feito em trabalhos realizados nos municípios de Tefé, Rio Preto da Eva e Manacapuru.

Farinha faz mal?

Farinha do Mercado Adolpho Lisboa | Foto: Arquivo AET

Conforme a classificação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, no Amazonas, predominam dois tipos de farinha na produção, a farinha do grupo seca que compreende a branca e a amarela; a farinha do grupo d’água no qual estão incluídas a ova e a ovinha. Mas independente do tipo o consumidor sempre surge a dúvida se o alimento é prejudicial à saúde.



De acordo com a nutricionista Monick Sena, a farinha possui muitos nutrientes, mas é necessário não exagerar no consumo. “A farinha é rica em potássio, ferro e magnésio, mas ela também acompanha a característica de tufar e por ser um alimento hipercalórico, ela pode causar má digestão, por isso muitos consumidores se sentem pesados depois que comem farinha”, explicou a profissional

Por isso o alimento não é indicado para quem tem uma digestão mais lenta e para quem busca manter a boa forma. Mas calma, segundo a nutricionista não é necessário eliminar a farinha das refeições.

"Uma ótima saída para não abrir mão da farinha é reduzir a quantidade, o indicado é que você consuma uma colher de sopa de farinha por dia, isso vale principalmente para quem tem problemas com diabetes, pois a farinha pode aumentar os índices glicêmicos”, ressaltou Monick.

A população amazonense consome aproximadamente 240.000 toneladas por ano | Foto: LEONARDO MOTA

Cultura



Mas o amor pelo alimento vai além de achar gostoso, para a autônoma Isabel Souza, 68, é uma forma de manter o contato com as suas raízes.

“Minha família é do interior e quando eu era pequena a gente produzia farinha para o nosso consumo e eu desenvolvi o hábito. Hoje reduzi o consumo, mas não abandonei. Eu como a d’água com tucumã, com a farinha de macaxeira, faço meu pirão poque ela fica bem fininha e tufa, amo e com a farinha de tapioca, uso no mingau ou no famoso bolo de tapioca que é saudável, mas não abandono o costume”, conta.

A autônoma Isabel Souza diz que a farinha faz parte das suas raízes. | Foto: LEONARDO MOTA

Segundo Câmara Cascudo em seu livro História da Alimentação no Brasil, a farinha de mandioca denominado pelo autor como a “rainha do Brasil”, foi herança deixada aos brasileiros pelos índios, além da farinha também herdamos o pirão, o beiju, a paçoca, a moqueca, caruru, inhame, palmito, milho, amendoim, feijão, banana, as pimentas e frutas como caju, abacaxi, goiaba, cajá, maracujá e mamão. Para Cascudo a conjugação desses ingredientes seguiria diferentes técnicas de feitura das comidas.