Empresas se mobilizam em ajudar no enfrentamento da Covid-19

Nubank fecha parceria com Sirio Libanes ifood e Rappi. Já a Natura redirecionou sua produção | Foto: Divulgação

Manaus - Respiradores artificiais, recursos, colchões, kits de higiene e cestas básicas: as doações de empresas para o combate ao novo coronavírus vêm de diversas formas. Juntas se mobilizaram em dar apoio neste momento crítico que o mundo está passando.



Nubank lança fundo de R$ 20 mi para apoiar clientes

Nubank anunciou que destinará verbas provenientes de reduções de custos e de marketing para criação de um "fundo" de R$ 20 milhões para apoiar seus clientes durante a pandemia de coronavírus. Os recursos custearão atendimento médico e psicológico remoto via vídeo ("teleorientação"), pedidos de supermercados e farmácias, entre outros serviços.

As demandas serão endereçadas pelo time de atendimento do Nubank, cuja equipe está sendo treinada para ouvir e entender as necessidades dos clientes no contexto atual e a buscar novas formas de auxiliá-los.

"Vamos além do dinheiro. Doaremos o que temos de mais precioso: nosso tempo e energia para ouvir as pessoas e ajudá-las dentro do que for possível, para além da vida financeira. Esse é o nosso DNA", afirma David Vélez, CEO e fundador do Nubank. "A nossa expectativa é dar suporte a dezenas de milhares de pessoas até o final de abril", revela.

Os contatos poderão ser feitos via telefone, chat, e-mail, e o foco da empresa será em compreender cada situação individualmente para buscar a melhor maneira de ajudar. As solicitações sobre os produtos do Nubank seguem sendo respondidas normalmente e pelo mesmo time ao longo do movimento.

Para viabilizar a iniciativa, o Nubank fechou parcerias com empresas especializadas em atendimento médico e psicológico online e serviços de entrega por aplicativo. Entre os apoiadores, encontram-se Hospital Sírio-Libanês, iFood, Rappi, Zee.Dog e Zenklub.

O Sírio-Libanês disponibilizou gratuitamente mil atendimentos em sua plataforma de teleorientação médica para os clientes da fintech. O Zee.Dog, através de seu aplicativo de produtos de pet shop Zee.Now, se comprometeu a oferecer 20% de desconto para clientes da fintech na primeira compra pelo app. O Nubank também custeará mais atendimentos médicos e itens para os pets, além de seguir buscando outras parcerias que possam se somar ao projeto.

O Nubank descreveu a iniciativa nomeada "Pessoas Primeiro" em seu blog para marcar o anúncio do fundo de apoio a seus clientes. A íntegra do texto pode ser acessada nas redes sociais do banco digital e no endereço: https://blog.nubank.com.br/nubank-parceiros-coronavirus

Natura redireciona fábricas

Natura &Co América Latina anunciou que, desde terça-feira (24), os colaboradores de suas fábricas na região se dedicarão, gradativamente, a produzir apenas itens essenciais de higiene pessoal, além de álcool em gel e líquido, cruciais para frear a propagação da COVID-19. Temporariamente, a empresa deixará de fabricar linhas como maquiagem e perfumaria, enquanto os estoques disponíveis deverão honrar os pedidos feitos por consultoras e revendedoras.

Diante do cenário atual, a companhia também assumiu o compromisso de não adotar nenhum programa de demissões nos próximos 60 dias. Ao usar o critério de essencialidade para limitar as operações de produção e logística, a empresa busca manter em casa um número ainda maior de colaboradores.

Equipes de serviços administrativos já estão em regime de home office, com foco no apoio aos times operacionais e da força de vendas. Parceiros de centrais de atendimento da Avon e Natura na América Latina também exercem suas atividades de maneira remota, com apenas cerca de um terço dos funcionários atuando nos locais de trabalho, com medidas reforçadas de saúde e segurança.

Entre iniciativas as adotadas em apoio a consultoras e revendedoras estão flexibilização de crédito, fortalecimento de ferramentas e plataformas digitais e equiparação das comissões das vendas física e online, para incentivar uma nova rotina de trabalho que a situação exige. As lojas Natura, The Body Shop e Aesop no Brasil estão fechadas, e a mesma recomendação é feita às lojas de franqueadas.

Doações de Sabonetes

Para ajudar no combate ao novo coronavírus, Narura e Avon doaram 2,8 milhões de sabonetes em barra e líquido para comunidades carentes nas cidades do entorno de suas operações no Brasil e em outros países da América Latina.

No Brasil, parte da doação será destinada a populações mais sensíveis de São Paulo, Pará e Bahia.

Doação de Álcool em gel

A empresa fez uma parceria com a São Martinho para processar e envasar 15 mil quilos de álcool gel e 150 mil litros de álcool em solução 70% para serem doados para a Secretaria de Saúde de São Paulo.

Ambev

Produziu 500 mil unidades de álcool em gel para distribuir | Foto: Reprodução

Produziu 500 mil unidades de álcool em gel para distribuir a hospitais da rede pública de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



Bemol

Em Manaus, o grupo Bemol doou mil colchões para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que está acolhendo moradores de rua na Arena Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. A ação do governo do estado n busca fazer com que o vírus não afeta as classes de vulnerabilidade. Além dos colchões, também foram doadas máscaras e hidroxicloroquina para pesquisas da Fundação de Medicina Tropical (FMT), que desenvolve medicamentos para o combate do vírus.

O grupo realiza ainda a venda de cestas básicas que podem ser parceladas, as vendas são feitas on-line e estão disponíveis em três tamanhos, contendo de 30 a 48 itens. Segundo a Bemol, a atividade é voltada para os clientes que estão sofrendo com a crise econômica ocasionada pelo Coronavírus.

iFood

Destinou R$ 50 milhões a um fundo de assistência a restaurantes, com foco especial nos pequenos estabelecimentos – fortemente impactados pela pandemia.

Itaú Unibanco

Doará R$ 150 milhões, por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura e do Instituto Unibanco, para infraestrutura hospitalar, compra de equipamentos (como respiradores), cestas de alimentação e kits de higiene.