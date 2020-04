Amazonenses se arriscam para sacar FGTS no último dia do prazo

Muitos trabalhadores preferiram não arriscar sair de casa | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O movimento nas casas lotéricas foi tranquilo nessa terça-feira (31), último dia para o saque de R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A maioria esteve nas lojas para pagar contas ou apostar nos jogos de sorte.

Apesar da quarentena imposta pelo Governo, algumas pessoas resolveram ir às ruas para utilizar os serviços das lotéricas. Em algumas unidades, a movimentação foi discreta e sem aglomerações, em outras, como a da Eduardo Ribeiro, no Centro, Zona Sul da capital, houve uma quantidade significativa de pessoas que tiveram que medir a temperatura do corpo para utilizar os serviços.

Mesmo com o último dia do prazo para o saque do FGTS, muitos trabalhadores resolveram não arriscar a saúde para fazer a retirada do benefício. Os poucos que estiveram por lá vieram fazer o pagamento de contas e até apostar nos jogos.

Entretanto, o detalhe que chama a atenção é que especificamente em uma agência do bairro Praça 14, quem foi ao local pôde se deparar com um monitor reforçando as recomendações de prevenção ao Coronavírus.

O importante nesse momento é, se precisar sacar dinheiro ou fazer qualquer outra transação bancária, não esquecer das recomendações básicas.

