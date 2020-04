Senai e Senac podem demitir 10 mil funcionários em todo o Brasil

A previsão é de que cerca de 10 mil pessoas perderão seus empregos | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A queda de arrecadação e o remanejamento de 50% do orçamento para ações de combate ao Covid-19 obrigará o sistema a fazer mudanças profundas nas ações realizadas por entidades como Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) nos estados e municípios. Mais de dez mil demissões são esperadas em todo o país.

O Governo Federal vai cortar repasses de R$ 1 bilhão, que seriam feitos nos próximos três meses ao sistema ‘S’ formado por entidades como Sesc, Senac, Sesi, Sebrae e Sest-Senat. O dinheiro será direcionado a ações de combate ao Covid-19.

Com o corte, 265 unidades do Sesc e do Senac serão fechadas em todo o país. Consequentemente, 10 mil funcionários serão demitidos. No total, haverá uma redução de aproximadamente 36 milhões (36.409.873) no número de atendimentos, vagas em cursos técnicos e inscrições em serviços de saúde e assistenciais.

Segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio, mais de 90 % das unidades, que poderão ser fechadas, estão presentes em comunidades que carecem da presença do governo. Na base desse sistema, estão grandes, médias, pequenas e microempresas do comércio que movimenta cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Os estados mais afetados serão: Rio de janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Piauí, Paraná, Minas Gerais, Acre e Amazonas, que estima fechar 15 unidades.

