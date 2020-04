Adaf mantém barreira contra a mosca-da-carambola no Amazonas

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) vem executando a fiscalização do trânsito interestadual de vegetais e suas partes, na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA) localizada na vila de Jundiá, no município de Rorainópolis (RR), alinhados com o Programa Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola no estado do Amazonas, mesmo diante da situação de pandemia mundial com o novo coronavírus.



Equipes formadas por servidores da Adaf, em turnos ininterruptos de 24 horas de trabalho, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr), realizam o controle e disciplinamento do trânsito interestadual, visando minimizar os riscos de introdução dessa praga no estado do Amazonas. A ação é realizada em consonância com o Decreto Estadual nº 42.101, de 23 de março de 2020, que determina medidas complementares temporárias para a emergência de saúde pública de importância internacional.

“O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, e a mosca da carambola é a principal ameaça à manutenção dos mercados de exportação já estabelecidos e em constante expansão do segmento da fruticultura. Portanto, é estratégica a manutenção dos nossos serviços e de nossos servidores, na barreira compartilhada com a Aderr, na Vila de Jundiá (RR)”, destacou o gerente de Defesa Vegetal da Adaf, Luiz Fernando.

As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais devem ser mantidas pelos estados do Amapá, Roraima e Pará para o controle dos focos da praga. No caso do Amazonas, como não tem registros de ocorrências de focos, deve ser realizada a prevenção voltada para o controle e o disciplinamento do trânsito interestadual de vegetais e suas partes, visando impedir a disseminação da praga.





*Com informações da assessoria