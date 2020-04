Prefeitura de Manaus disponibiliza guias para pagamento da cota única

Manaus - Já está disponível no portal Manaus Atende a guia para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2020, com até 10% de desconto. O vencimento foi prorrogado pela Prefeitura de Manaus para o dia 15 de abril. A medida faz parte do pacote tributário adotado pelo município, para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia local.



A prorrogação não se aplica aos contribuintes que optaram pelo parcelamento e já pagaram a primeira parcela do IPTU 2020. “Quem já pagou a primeira parcela segue com o vencimento normal das parcelas subsequentes”, explicou o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões.

As guias atualizadas referentes à cota única com desconto do IPTU 2020 poderão ser emitidas exclusivamente por meio do portal do Manaus Atende. Após clicar no ícone da Semef, o contribuinte deverá acessar, na sequência, as opções: cidadão / IPTU / pagamento de IPTU / Acesso rápido. Então é só digitar o número da matrícula e o código de verificação, para exibir e imprimir a guia. O pagamento poderá ser realizado, de preferência, por meio de internet banking.





