Os desafios de trabalhar em casa durante a pandemia da Covid-19

Manaus – No Amazonas, 47% das empresas já contam com a política de home office e, atualmente, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 26% das empresas que não atuavam com esse sistema passaram a adotá-lo, em razão da doença, segundo dados levantados pela Ticket Serviços. Entre os altos e baixos de trabalhar em casa, longe do ambiente corporativo, amazonenses vão da fácil adaptação aos riscos quanto a saúde mental, no modelo de teletrabalho, que chegou diante de uma ameça invisível.



A estagiária no Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Izabel Paiva, de 21 anos, relata que nunca teve a experiência com a política de home office anteriormente e que agora está há quase quinze dias vivenciando como funciona essa modalidade.

“O lado bom é que tenho minha paz para trabalhar sozinha e em harmonia em casa. Consigo me focar melhor. Mas, o lado ruim é a preguiça, que às vezes aparece e atrapalha na concentração. Para lidar com isso, faço diversos rituais para me sentir mais focada e produtiva”, explica a jovem.

Izabel esclarece que intercala os horários para tentar lidar melhor com a rotina. “Eu tenho que me dedicar seis horas ao trabalho, então estou tentando me adaptar ao horário de uma da tarde às sete da noite alguns dias, e de oito da manhã às duas da tarde, quando estou mais disposta, para ir mesclando todas as responsabilidades”, explica.

A jornalista Nayá Costa, de 20 anos, descreve que, no primeiro momento, o home office foi ótimo. Ela estava conseguindo conciliar suas obrigações e a adaptação ao isolamento social foi fácil . No entanto, depois de um tempo ela passou a sentir que seu desempenho caiu drasticamente.

“Meu desempenho foi piorando e, conversando com outras pessoas que também estão trabalhado de casa, eles comentaram a mesma coisa. Tem dias que são ótimos e produtivos, mas têm dias que são muito entediantes e acaba ficando difícil manter o mesmo ‘pique’ que temos no trabalho fora de casa. Sabemos que surgem várias distrações, que facilmente nos desligam do trabalho”, relata a jornalista.

Nayá também avalia os riscos à saúde mental e conta que, para alguém que faz acompanhamento psicológico como ela, é muito complicado largar tudo e ficar trabalhando em isolamento. “Temos que buscar outros meios para cuidar da saúde da mente, como alguma forma de entretenimento ou algum hobby para fazer nesse período. É importante se manter um pouco fora das redes sociais, pois isso impacta muito, podendo gerar ansiedade”, informa.

Até o momento a jovem não sentiu nenhum impacto grave, mas conhece diversas pessoas que não têm se adaptado de maneira tranquila a nova rotina exigida. Contudo, segundo ela, todos sabem que não há nada a se fazer no momento, pois a quarentena se faz necessária para diminuir a propagação do Coronavírus (Covid-19). “Somente podemos dar suporte para aqueles que estão se sentindo cansados e improdutivos”, finaliza.

Casado e pai de um filho, o publicitário Edson Martins Antony, de 37 anos, que trabalha em ambiente corporativo há 16 anos, conta que o principal desafio de passar a trabalhar em casa é justamente na atenção à família. Segundo ele, a empresa onde trabalha sentiu dificuldade nos primeiros dias de garantir agilidade aos funcionários na entrega das suas produções, mas ressalta que ela entendeu a necessidade do isolamento social para combater a disseminação do coronavírus.

"Para quem não é acostumado a trabalhar em casa, não é nada muito fácil começar, ainda mais quando há outras coisas importantes para dar atenção como a nossa família. Tem uma questão psicológica familiar a ser vencida para garantir o foco na produção. Depois de uns dez dias a coisa para ter melhorado, mas, ainda há outra questão: em casa parece que trabalhamos até mais do que no ambiente coorporativo", avaliou Martins.

Positivo X Negativo

A ideia de estar em casa protegido da pandemia foi destacada por 32% dos amazonenses ouvidos pela Ticket na pesquisa, sobre a estratégia do home office. Entre os outros destaques estão: estar próximo da família (13%), a economia de tempo no deslocamento (11%), o desafio de uma nova forma de trabalho com a flexibilidade de horários e o conforto (10%), a privacidade (7%) e a produtividade pessoal (6%).



Os fatores negativos apontados foram a falta de estrutura para trabalhar em casa (29%), o maior nível de distrações durante o dia (20%), a distância dos colegas de trabalho (14%), o isolamento e a dificuldade de acesso a informações da empresa (11%), trabalhar mais em casa do que quando está operando in loco (9%), baixo networking e distração em razão das interações com o gestor (3%).

No tocante às principais ferramentas de trabalho utilizadas no home office, destacam-se as conversas no Whatsapp ou outros aplicativos (21%), o E-mail (19%), o uso de tecnologias já existentes na empresa para chat, telefonema, etc. (10%), o uso de notebook e a realização de videochamadas e telefonemas pontuais (8%), além de reuniões diárias com uso de video-chamadas e telefonemas entre equipes (2%). Mas, 17% disseram que as empresas em que atuam não estabeleceram regras e procedimentos claros para o home office.

Prevenção

No Amazonas, entre os trabalhadores que informaram atuar em empresas que ainda não adotaram sistema de home office, 31% relataram que, como mecanismo de prevenção, houve um reforço na comunicação interna sobre sintomas e dicas de prevenção. Além disso, 23% afirmaram que a empresa reforçou a limpeza geral e 15% indicaram que houve um reforço no canal de saúde interno para apoiar os colaboradores. Os dados foram levantados pela Ticket Serviços durante os últimos dias.

