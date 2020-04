Supermercado monta esquema especial para compras de Páscoa em Manaus

Entre as novidades do supermercado para esta Páscoa está o ovo com recheio de crumble | Foto: Divulgação

Manaus - A Páscoa é marcada pela confraternização em família e, mesmo neste período em que a recomendação é ficar em casa para evitar a transmissão do coronavírus, também é possível, ainda que à distância, demonstrar o carinho com as pessoas próximas, fortalecendo o significado da data. Em tempos de isolamento social, o Pátio Gourmet montou uma estrutura especial para ajudar quem quer presentear os amigos e familiares com os tradicionais ovos da Páscoa, com a vantagem de não precisar sair de casa e contando com uma série de novidades, com opções para todos os paladares.

Pensando na prevenção e na comodidade, o Pátio Gourmet está disponibilizando números de whatsapp para que as pessoas enviem mensagem com os pedidos. Em seguida, basta marcar o dia e hora para ir até uma das duas unidades do supermercado – na avenida Djalma Batista ou no Conjunto Morada do Sol – para efetuar o pagamento e retirar o pedido, de forma simples e rápida. Os números são: Pátio Djalma Batista (92) 98437-4329 e 98425-3618; Pátio Morada do Sol (92) 98438-0970 e 98438-3793.

Entre as novidades do supermercado para esta Páscoa está o ovo com recheio de crumble, preparado com frutas ou oleaginosas envolvidas em chocolate. Tem as opções de crumbel de chocolate branco com granola e negresco. Para quem prefere os sabores tradicionais ou tem algum tipo de restrição alimentar, tem os ovos de brigadeiro, ao leite, branco, meio amargo e diet. Alguns ovos vêm com bombons de chocolate maciço.

Outra tendência que chega com força total nesta Páscoa é o ovo de chocolate caramelo. Na Páscoa do Pátio Gourmet, os clientes também encontrarão barrinhas nos sabores ao leite, branco, meio amargo e de chocolate rubi, preparadas a partir de grãos de uma espécie de cacau encontrado exclusivamente na Costa do Marfim. Esse chocolate possui uma coloração rosa e um sabor intenso, sem adição de aromas ou corantes.

Um dos grandes diferenciais dos ovos preparados no Pátio Gourmet é que todos foram produzidos com chocolate belga, reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo. Além disso, todos os ovos possuem embalagem especial que completam a beleza das iguarias.

*Com informações da assessoria