Cortes no Sesc e Senac vão reduzir 36 milhões de atendimentos no país

Decisão unilateral anunciada nesta quarta-feira (1°) em Medida Provisória vai levar ao fechamento de 265 unidades em todo o País e impactar em ao menos 30 milhões de atendimentos e vagas, prejudicando prestação de serviços em todas as áreas, inclusive saúde.

O governo federal não aceitou a proposta de ações de R$ 1 bilhão do Sesc e Senac para o combate à epidemia do coronavírus no Brasil e, ao contrário, manteve a decisão, determinada na noite de ontem através de Medida Provisória (MP), de cortes de 50% nas contribuições das empresas para o Sistema S, iniciativa que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lamenta pelo profundo impacto na atuação das duas instituições.

As consequências, conforme alertou já na semana passada a CNC, será a demissão de mais de 10 mil trabalhadores em todo o país. Serão 265 unidades do Sesc e Senac fechadas no Brasil, com redução de mais de 36 milhões de atendimentos. A redução dos atendimentos do Sesc e do Senac vai ocorrer em municípios que, em muitos casos, necessitam da infraestrutura dessas instituições para atendimento básico à população.

Unidade Senac | Foto: Divulgação

"A MP publicada ontem não apresenta nenhuma medida com impacto na redução de impostos por parte do governo federal, o que, aí sim, seria uma ajuda efetiva, principalmente em relação às médias, pequenas e microempresas. A redução é inócua, em termos de ajuda para as empresas, lembrando que as micro e pequenas já não contribuem para o Sistema S", esclarece o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Segundo ele, a decisão governamental vai, ao contrário, fragilizar ainda mais a situação das empresas. "Além de não apresentar medidas de corte efetivo de impostos, a MP põe em risco a atuação de instituições que estão focadas no auxílio direto às empresas, trabalhadores e população em geral. Instituições que trabalham com planejamento e orçamentos aprovados que estão em execução e serão significativamente impactados por um corte estabelecido sem nenhum critério e estudo prévio", alerta Tadros.

Para evitar o fechamento das unidades, a redução dos atendimentos e a demissão dos trabalhadores, a CNC tinha enviado na semana passada ao presidente da República, Jair Bolsonaro; aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Mandetta (Saúde), e aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, David Alcolumbre um plano de ações do Sesc e Senac (em anexo), no valor de R$ 1 bilhão, para conscientização, combate ao coronavírus e prestação de serviços à sociedade nos próximos três meses.

Senac é presente em municípios e áreas carentes | Foto: Divulgação

"A capilaridade do Sesc e Senac, presentes em municípios carentes de estrutura para o enfrentamento do problema, poderia ter sido utilizada para reduzir os impactos da epidemia. Os efeitos para os empresários, cuja redução da contribuição fará pouca diferença, seria muito mais positivo, já que protegeriam ao mesmo tempo a saúde da população e dos seus trabalhadores. Com a manutenção dos cortes, mesmo que por 90 dias, teremos que paralisar as ações, fechar unidades e demitir", lamentou o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Sesc

144 unidades fechadas

6.670 colaboradores demitidos

Menos 33.516.306 de atendimentos, vagas e inscrições nos serviços oferecidos

Senac

121 unidades fechadas

3.540 colaboradores demitidos

Menos 2.893.567 de atendimentos, vagas e inscrições nos serviços oferecidos

Unidade móvel do Senac | Foto: Divulgação

NÚMEROS GERAIS

265 unidades fechadas

10.210 colaboradores demitidos

Menos 36.409.873 de atendimentos, vagas e inscrições nos serviços oferecidos

