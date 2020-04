Empresa do AM preserva colaboradores e foca no delivery para Páscoa

Com 22 anos no mercado amazonense, a empresa ­está apostando em vendas on-line | Foto: Divulgação

Manaus - Com o comércio parcialmente fechado desde a publicação do decreto do governo do Estado para conter a proliferação do coronavírus no Amazonas, a Bombons Finos da Amazônia tem buscando se reinventar diante da crise que está cada vez mais próxima. Com 22 anos no mercado amazonense, a empresa ­está apostando em vendas on-line e também em descontos progressivos para uma de suas datas mais importantes: a Páscoa.



De acordo com Jorge Júnior, proprietário da fábrica de chocolates, ele tem “encarado a crise de frente”. “A questão de higienização não mudou nada. Já usávamos álcool em gel a 70%, a lavagem das mãos é frequente e sempre usamos máscaras e toucas. Trabalhamos com produtos alimentícios, então, por regra, temos que manter esse padrão. Mudou mesmo a rotina da empresa. Nosso administrativo tem trabalhado remotamente e somente 25% dos funcionários da fábrica estão atuando e em formato de escala. Estamos funcionando com delivery e investindo nosso tempo e disposição na divulgação dos nossos produtos”, conta ele.



Com 22 anos no mercado amazonense, a empresa ­está apostando em vendas on-linee todos passam, tanto na entrada quanto na saída, por um termômetro digital.

Com 22 anos no mercado amazonense, a empresa ­está apostando em vendas on-line | Foto: Divulgação

Empregos



Apesar do momento preocupante, Júnior revela que não pretende demitir nenhum de seus colaboradores. “Acreditamos que somos parceiros. Mais de 80% dos funcionários estão conosco há mais de 5 anos, conhecem nosso produto, nossa história, nossa índole e são pessoas que sempre podemos contar. O mínimo que podemos fazer, neste momento, é tranquilizá-los e dar suporte no que pudermos ajudar. Não demitimos ninguém, nosso quadro continua o mesmo”, afirma ele.

Atualmente, das cinco lojas da capital, somente duas estão abertas: a do Distrito Industrial e da Avenida Umberto Calderaro. Ambas como ponto de abastecimento para o delivery. “Mudou tudo drasticamente. Estamos nos adequando e buscando encarar tudo isso como uma experiência, uma lição para sairmos mais fortalecidos”, ressalta ele, salientando que houve uma queda de 80% a 90% no faturamento.

Júnior comenta, também, que antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar pandemia, a expectativa para a Páscoa era muito positiva, sendo esperada a melhor data dos últimos 10 anos. “Muitas pesquisas apontavam um cenário positivo para a indústria de chocolate. Nos preparamos muito, fizemos investimento em matéria-prima, embalagens... Quando falamos de Páscoa, não falamos de 2/3 meses de planejamento, mas de 8/9 meses até 1 ano. E são coisas que não conseguimos alterar. Hoje, nosso objetivo é atender nossos clientes, amigos e empresas. Não vamos parar e nem desanimar. Vamos com ânimo e esperança”.

Atrativos

Solicitações podem ser feitas pelas redes sociais da Bombons Finos e também pelos telefones (92) 98458-5620 ou 3236-2610 | Foto: Divulgação

E para conseguir combater a crise, Júnior disponibilizou o sistema de delivery. As solicitações podem ser feitas pelas redes sociais da Bombons Finos e também pelos telefones (92) 98458-5620 ou 3236-2610, até o meio-dia. Os produtos selecionados serão entregues no mesmo dia, após esse horário serão entregues pela parte da manhã no dia seguinte. Ainda é possível comprar pelo site da empresa (bombonsfinos.com.br) e também pela loja no Mercado Livre. Lembrando que a fábrica faz entregas em outros estados do País.



Outro atrativo são os descontos progressivos. Na compra de um ovo recheado (300g), o segundo sai com 30% de desconto e o terceiro com 50%. Comprando dois ovos, 20% de desconto; três ovos, 25% e acima de quatro, 30% de desconto.

Já os preços dos ovos de Páscoa variam de R$ 26 (180g) a R$ 43 (300g) sendo eles ao leite ou branco e com recheios variados de castanha, cupuaçu, açaí, coco, morango, brigadeiro belga, doce de leite, paçoca, entre outros. Inclusive, existe a opção ao leite zero açúcar para quem quer manter a boa forma.

"Estamos fazendo a reposição de estoque junto aos nossos parceiros dos supermercados, lojas de conveniência e também farmácias. O que pudermos fazer para facilitar a vida dos nossos clientes, nós fazemos. Somos uma empresa do Amazonas e trabalhamos valorizando a nossa região. Vamos lutar para que a empresa continue funcionando”, finaliza.

*Com informações da Assessoria