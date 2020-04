Serviços de beleza e saúde têm estimativa de queda de até 60%

Manaus – Diversos serviços foram paralisados em Manaus devido os números de casos do vírus Covid-19. Com isso, vários setores estão sendo prejudicados pela falta de demanda, entre eles o setor de serviços como: academias, salões de beleza, agências imobiliárias, entre outros, aumentando a incerteza de colaboradores e proprietários de como ficará o retorno financeiro no decorrer da pandemia.



De acordo com o presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, diversos setores comerciais já apresentam queda significativa na prestação de serviços. Ele destaca que a previsão é que o número cresça ainda mais até o fim do isolamento.

“Todos os serviços apresentam uma estimativa de 60% de queda nas vendas do Amazonas, com exceção do ramo alimentício e farmacêutico, que são considerados essenciais e não podem parar, mas o que é preocupante é que esse percentual é somente do início da pandemia. Estamos caminhando para um cenário em que esse número pode aumentar e prejudicar totalmente a economia estadual e brasileira”, explicou o presidente.

Mas, apesar do decreto feito pelo governador Wilson Lima, que suspendeu as atividades comerciais consideradas não essenciais em Manaus, alguns empresários continuam mantendo seus negócios funcionando a domicilio para não perder as demandas, é o caso do proprietário de um salão de alto padrão, que preferiu não se identificar.

Setor de serviços é o maior da economia brasileira | Foto: Arquivo AET

“Os profissionais do salão recebem por comissão. Todos têm despesas para atender e é por isso que o nosso estabelecimento tem procurado atender em domicilio. Estamos levando os serviços até os clientes, mas, ainda assim, a demanda caiu aproximadamente 95%, pois os clientes estão com medo de frequentar o estabelecimento", explicou a fonte.



De acordo com o proprietário, o sistema de atendimento a domicilio nem sempre é uma boa opção para a empresa. Nesse caso, ele avalia que é preciso enfrentar muitos contratempos e desafios.

“Às vezes o profissional chega até à casa do cliente, mas a residência não possui estrutura elétrica para usar os aparelhos ou os condomínios não autorizam a entrada do profissional, entre outros desafios que nos impedem de exercer o serviço como gostaríamos”, explicou o proprietário.

O salão precisou reduzir o quadro de funcionários devido o baixo fluxo de clientes | Foto: Divulgação

Cuidados



Os valores dos serviços oferecidos pelo salão diminuíram com a baixa demanda e, com isso, é feito rodizio entre os profissionais nos atendimentos a domicilio. O estabelecimento é responsável por proporcionar segurança tanto aos profissionais como aos clientes - realizando esterilização dos equipamentos, intensificando o uso de álcool em gel, luvas e máscaras.

Home Care

E se para alguns o sistema de atendimento domiciliar é a saída mais viável, para outros estabelecimentos é realizado somente em casos de urgência. Muitos serviços não podem ser realizados fora do ambiente indicado, como é o caso dos procedimentos de estética da clínica Physiodermeclin, que paralisou as atividades devido a pandemia, é o que explica a proprietária e fisioterapeuta dermatofuncional, Jéssica Levingston.

“Estamos realizando serviços em home care (em casa) em casos de pós-operatório por ser característico de urgência. Estamos recebendo somente 20% da demanda que recebíamos antes, mas nesse momento buscamos realizar estratégias e desenvolvemos um clube de vantagens para nossos pacientes, onde fazemos sorteio e dicas entre os clientes que já temos e são fixos", destacou Jéssica.

Segundo a proprietária o quadro de funcionários não diminuiu, mas as férias foram adiantadas para alguns e todos estão ansiosos para o retorno das atividades.

“Esperamos voltar o quanto antes, mas se não pudermos vai ficar difícil e o cenário vai ser outro, de muito prejuízo. Pretendemos fazer vários descontos e promoções para o retorno das atividades, assim atraímos clientes. Mas se estiver muito complicado será necessário mudar os valores”, finalizou Levingston.

Exercícios

De acordo com o presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, diversos setores comerciais já apresentam queda significativa na prestação de serviços | Foto: Divulgação

Mesmo em períodos de crise é importante cuidar da saúde física, e separar um tempo para praticar exercícios em casa ajuda a distrair dos assuntos do cenário atual e esquecer um pouco do isolamento diário. Foi pensando nesse contexto que a academia Eco Fitness disponibilizou plataformas de aulas online para os alunos manterem a rotina de exercícios em casa e não comprometer a saúde dos funcionários.



Segundo o profissional de marketing da empresa, Henrique Neves, o estabelecimento investiu em conteúdo online para que os alunos não percam o ritmo ao voltarem a frequentar as aulas no fim da pandemia.

“Desde que foi necessário fecharmos as portas, trabalhamos de forma totalmente online para atrair novos clientes e manter os antigos ativos. Criamos uma plataforma online que, além da prática de atividades, permite o pagamento da atividades, renovação de planos ou até adquiri um novo plano, disse Henrique.

Segundo o profissional, a academia também oferece ações programadas, como eventos, aulas externas e promoções para o retorno das atividades.

“As redes sociais estão sendo nossa melhor ferramenta nesse isolamento social. Iniciamos um desafio com nossos alunos e seguidores, para que se mantenham focados em seus objetivos sem precisar sair de suas residências, e tivemos um ótimo retorno”, finalizou o Neves.