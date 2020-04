Maior parte de ajuda de banco público será para grandes empresas

Manaus - Setores como turismo e construção civil já sentem os impactos da quarentena imposta aos brasileiros para minimizar a propagação da Covid-19. No mês de março e início da pandemia de coronavírus, bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil anunciaram que planejam ajuda a empresas afetadas por coronavírus. Serão R$ 145 bilhões às empresas. No entanto, executivos dos dois bancos falaram anonimamente ao jornal Folha de São Paulo e contaram que deste total, apenas 15% (R$ 22 bilhões) será para as pequenas e médias empresas. Veja ao final da matéria como solicitar.

As fontes disseram ao jornal paulista que a tendência é focar a ajuda em dinheiro para grandes empesas, por terem bom histórico de pagamento. Segundo eles, as empresas menores têm risco elevado de crédito e precisam de outras garantias.

Caixa anuncia medidas para conter crise | Foto: Divulgação

O acesso de pequenas empresas a atendimentos de banco não é uma realidade exclusiva da crise gerada pela pandemia. O Banco Central aponta que, em 2014, quase metade dos clientes do Banco do Brasil eram grandes empresas (47%). Microempresas eram 4,2%, pequenas somavam 17,6% e as médias, 31,2%.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esses negócios são responsáveis por empregar mais da metade dos brasileiros (52%) que trabalham de carteira assinada no setor privado. A mesma fonte calcula que essas empresas são responsáveis por cerca de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, disse ainda "somos um banco social, mas somos um banco", e que "passando nos testes de crédito, vamos financiar. O que não vai acontecer é fazer uma operação sem dar garantias", disse ele, em entrevista à Folha de São Paulo. A Caixa disponibilizou R$ 78 bilhões para reforçar as linhas de crédito do banco, que é o quanto pode emprestar para clientes.

A crise no AM e as dicas essenciais

Em reportagem do EM TEMPO, lojistas de Manaus disseram já terem registrado queda de até 80%. No setor de turismo, um dos mais impactados pela crise, hotéis e agências contabilizaram até 90% de redução no fluxo de viajantes.

Restaurantes e bares são outro setor prejudicado. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a atual queda nos restaurantes é de 50% a 90% e para os bares, a porcentagem chega até 100% de perda de fluxo de clientes e consequentemente de vendas.

Outro dado divulgado pelo EM TEMPO é a perda de 25% a 35% das vendas do comércio, o que pode ocasionar até cinco mil novos desempregados. A informação foi passada pelo presidente da Câmara Dirigente dos Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag.

O economista e professor universitário Luiz Roberto diz que "toda ajuda é bem-vinda". Para ele, se os recursos anunciados pelos bancos públicos entrarem na economia do País, podem gerar um efeito multiplicador e recuperador de perdas.

No entanto, o especialista lembra que pequenos empresários precisam levar em conta o período em que ainda fecharam qualquer acordo ou obtiveram ajuda, seja de quem for. "Se demorar muito para conseguir auxilio, o pequeno negócio fecha, de modo que torna a recuperação da economia muito lenta. O crédito ajuda, mas não resolve todos os problemas, posto que estamos com a demanda agregada recuada, em parte, por conta da massa de desempregados", afirma o economista.

O especialista em negócios do Sebrae, Ricardo Sampaio, explica que a crise do coronavírus não é um bom momento para solicitar empréstimos. "Se precisar muito, faça sob a orientação de um profissional que possa te auxiliar no planejamento financeiro", diz o especialista.

Ele sugere procurar bancos abertos a negociações de dívidas e parcelamentos de empréstimos. Em um conselho pessoal, o profissional diz que é possível passar por esse momento, mas que "precisa ter coragem para ousar e rever toda a estratégia de negócio da empresa", comenta Ricardo.

Como solicitar ajuda dos bancos públicos

O apoio total da Caixa às micro e pequenas empresas será voltado em quatro pontos, segundo plano divulgado pelo banco:

1) Linha de Capital de Giro para Manutenção da folha de pagamento;

2) Parcerias para ampliação das linhas de crédito (cadeia produtiva, fornecedores, etc);

3) Antecipação de Recebíveis de cartões com taxas de 0,99%;

4) Parceria SEBRAE e CAIXA para apoio às MPEs; nesse caso, será por linha de crédito específica para Micro e Pequenas Empresas; Terá atuação do Sebrae com crédito assistido aos clientes;

Para mais informações, o banco disponibiliza o contato 0900 726 8068 e também as redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Já o Banco do Brasil adotou as seguintes medidas:

1) Prorrogação de parcelas; com ela, é possível postergar em até 60 dias as operações financeiras;

2) BB Code PJ; a ação visa liberar contas favorecidas de crédito, pagamentos e alterações de limites transacionais;

O contato disponibilizado para falar com a assessoria especializada é o 4003 2440 (capitais se regiões metropolitanas) e 0800 729 2440 (demais localidades). Horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.