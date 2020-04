Empresas oferecem cursos EAD para salvar empreendimentos em Manaus

Manaus - Com o isolamento social durante a pandemia mundial pelo Coronavírus, muitas empresas se viram em uma situação complicada e tiveram que mudar hábitos para sair do vermelho e vencer a crise. Em todo o Brasil, órgãos e empreendimentos privados estão se modernizando e oferecendo os serviços por meio de deliverys, videoconferências e vídeoaulas.



Pensando nas pessoas que estão com dificuldades para ocupar seu tempo e que desejam tornar a quarentena um período de novos aprendizados, o Senac foi um dos que abriu uma série de cursos voltados para as áreas de gestão, saúde e educação. Os cursos livres são variados, atendendo todas as demandas do mercado e dos trabalhadores. Para ter acesso, a pessoa pode acessar o portal EAD do Senac.

A Cogna, maior grupo de educação do mundo, também está oferecendo diversos cursos em plataformas online para o público em geral. No segmento de Ensino Superior, são 51 cursos para o público em geral e com certificado de conclusão. Os conteúdos estão disponíveis no site da Aliança Brasileira pela Educação.

Idiomas

Em Manaus, o Grupo Embassy - Escola de idiomas, localizada no Aleixo, saiu da sala de aula e agora está junto com os alunos em casa. Isso porque a empresa também passou a oferecer cursos exclusivos para quem sabe a importância de manter a rotina de estudos.

"O tempo de confinamento por causa da pandemia pode ser melhor aproveitado com a evolução da qualificação profissional das pessoas. Aproveitando esse período, nada melhor do que utilizar instrumentos para aprender ou melhorar o idioma. As opções vão muito além dos filmes do catálogo de streaming ou as músicas no App preferido, e é pensando nesse público que nós lançamos uma série de cursos exclusivos on-line", relata a proprietária da Embassy, Ana Paula Petrosino.

A escola analisa o perfil do aluno avaliando sua relação com o idioma, atribuições do cargo, necessidades imediatas. A chave do sucesso está relacionada à aplicabilidade e contextualização através de situações vivenciadas no cotidiano.





