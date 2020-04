Cresce audiência de TV e serviços de streaming durante quarentena

Manaus – Com tantas pessoas isoladas em casa as alternativas de entretenimento diminuem devido ao fechamento de teatros e shoppings. Mas o fenômeno fez com que as TV por assinaturas e plataformas de streaming aumentassem suas audiências, laçando alternativas para investir em novos clientes e até mesmo, renovar o gosto dos antigos.

O isolamento domiciliar foi a principal medida de contenção para o avanço dos casos do novo Coronavírus e assim que foi anunciada diversas empresas de TV por assinatura passaram a liberar a maioria dos canais para quem já era cliente e realizar promoções de planos que incluem o benéfico, chegando a diminuir a mensalidade em até 30% para novos consumidores. As medidas foram vistas como empatia das empresas com as pessoas em quarentena, mas além disso, o método foi uma boa jogada de marketing.

É o caso da empresa NET Claro que realizou uma pesquisa onde o aumento na audiência da TV foi de 36%, em comparação com a média geral. O crescimento teve início a partir do dia 12 de março, um dia após a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretar pandemia do Coronavírus.

A pesquisa revelou ainda outros números em relação aos canais mais utilizados pelos consumidores, entre eles estão:

- O aumento de 118% da audiência de canais jornalísticos. Devido ao crescimento da demanda por fontes confiáveis de notícias.

- Crescimento de 35% da audiência de canais infantis; uma vez que as aulas foram suspensas e as crianças permanecem em casa.

- Canais relacionados a filmes e séries tiveram um crescimento de 61% na audiência.

Segundo o estudo Inside TV feito pelo Kantar IBOPE Media, em 2019, os brasileiros assistiram a televisão em média 6h17, 10 minutos a mais que em 2018. Ainda segundo o estudo a região que mais consome a programação de TV no Brasil é a região Norte com 6h30.

Streaming

Apesar de não divulgar dados da sua audiência a Netflix é um dos serviços de streaming mais procurados da quarentena, no último trimestre o serviço divulgou ter 127 milhões de assinantes e apesar de o catalogo receber muitas críticas dos consumidores ainda é a opção mais procurada no isolamento.

Segundo o Jornal O TEMPO, quem também se prepara para o crescimento da demanda é a plataforma Globoplay. O streaming da Globo registrou, no último final de semana, os melhores números da plataforma neste ano e segundo o diretor de produtos e serviços digitais da empresa, Erick Brêtas, os números de acessos devem subir ainda mais nos próximos dias. .

O Globoplay disponibilizará até o próximo mês, uma parcela de seu cardápio para não assinantes, incluindo filmes da Disney, a estratégia foi pensada para os pais de crianças que estão sem ir à escola, além de séries e novelas próprias.

"O público brasileiro é apaixonado por conteúdo audiovisual, seja na TV aberta, no streaming ou em outras janelas. Em um momento como esse, a variedade de ofertas dos streamings será uma opção ainda mais relevante não só de entretenimento, mas também de informação."

Para todos os gostos

Nos anos 2000, o mercado televisivo trabalhava apenas com 14 gêneros diferentes nas TV’s, mas em 2019 o número subiu para 32 gêneros. Os dados são referentes ao consumo mais amplo dos contratantes, ainda de acordo com o Jornal O Tempo, cada pessoa assiste em média aproximadamente 8 gêneros.

Em 2019, o consumo da TV paga para a normal foi de 43%, o crescimento está ligado ao público consumidor possuir em média de 14 a 45 anos, ou seja, um público mais jovem que consome mais tecnologia, sendo assim, os assinantes buscam consumir cada vez dos serviços oferecidos pelos seus pacotes.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo também procurou as empresas OI e Vivo que oferecem serviços de TV por assinatura mas as mesmas não informaram números referentes a audiência.