Comércio deve sofrer queda de 31% nas vendas da Páscoa, estima a CNC

Manaus – Diante da crise mundial criada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as estimativas para as vendas da Páscoa no Brasil são altamente negativas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima queda de 31% no lucro neste período, que é um dos mais esperados pelo comércio. A CNC estima perda de R$ 738 milhões em relação a Páscoa de 2019. A entidade estima que o faturamento deste ano no país será de R$ 1,598 bilhões contra R$ 2,336 bilhões arrecadados no ano passado.

CNC estima que o faturamento da Páscoa neste ano será de R$ 738 milhões a menos em relação a 2019 | Foto: Marcely Gomes

Mas, mesmo diante das contas da CNC, o comerciante amazonense segue otimista. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) Ralph Assayag disse que, em 2019, aproximadamente, 35 toneladas de chocolate estiveram disponíveis no comércio amazonense e, antes do coronavírus, o mesmo volume foi encomendado para este ano.

Embora seja um momento difícil na economia, Assayag disse acreditar que os produtos de Páscoa disponíveis no comércio hoje serão bem vendidos, mas observou que o setor precisa se atentar para a forma de vender.

"Esse ano buscamos trazer a mesma quantidade. Sabíamos que nós teríamos um crescimento de vendas, pois o comércio estava pujante no início do ano. Com a situação do novo coronavírus, a nossa preocupação está em como vender. Está sendo um pouco difícil também porque as famílias estão em busca de comprar o necessário porque não sabemos ainda por quanto tempo ficaremos na quarentena. Tem sido um trabalho duro, vai ser difícil, mas acredito que em breve iremos nos recuperar", salientou.

Presidente da CDl-Manaus diz que momento é de criar soluções para as vendas de Páscoa no Amazonas | Foto: reprodução

A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) ressaltou que no Amazonas, por meio de pesquisa da CNC, das 10 unidades federativas pesquisadas, o Amazonas é a que possui o segundo menor percentual de fechamento do comércio, em geral com 69%. Houve também a queda de 28% na circulação de pessoas/consumidores que impactaram as vendas do comércio nas últimas semanas de isolamento social.

Otimismo amazonense



A rede de supermercados DB afirmou que a venda de ovos de chocolate entre outros produtos do período pascoal seguem com ritmo de vendas normal e informou que, apenas após a Páscoa terão um balanço da venda em comparação ao ano de 2019. “Otimismo sempre há, mas o foco mesmo neste momento está nas operações das lojas, segurança dos clientes e colaboradores, manutenção dos estoques, mercadorias e produtos mais procurados neste período”, explicou a assessoria da rede.

Rede de supermercados afirma que, mesmo diante da pandemia, o ritmo de vendas da Páscoa segue normal | Foto: Arquivo EmTempo

A empresa “Bombons finos da Amazônia”, referência em produtos com um toque regional decidiu inovar para vencer a crise. A empresa aposta nas vendas on-line para que as demandas não caiam, a produção continue e nenhum funcionário seja dispensado. Jorge Júnior, o proprietário da fábrica de chocolates explicou que a marca continuará a produzir e busca meios de facilitar a compra do cliente.

"Estamos fazendo a reposição de estoque junto aos nossos parceiros dos supermercados, lojas de conveniência e também farmácias. O que pudermos fazer para facilitar a vida dos nossos clientes, nós faremos. Somos uma empresa do Amazonas e trabalhamos valorizando a nossa região. Vamos lutar para que a empresa continue funcionando”, afirmou. As solicitações a Bombons Finos podem ser feitas pelo telefones (92) 98458-5620 e 3236-2610, até o meio-dia.

Microempresários



A empresária Lilyan Miranda, dona do “Manaus Doces”, explicou que está otimista para as vendas deste ano. Ela estima que a venda seja pelo menos 50% maior que do ano passado. Ela trabalha com kit festa, bolos temáticos, sobremesas, cesta romântica e café da manhã.

Empresária aposta nas vendas online e o aumento de 50% nas vendas | Foto: Arquivo pessoal

“As expectativas estão grandes e tudo indica que a Páscoa será incrível. A pandemia não está afetando minhas vendas, pelo contrário, a procura está bem grande. Muitas pessoas perguntam sobre cardápio, valores e continuam fazendo encomendas”, afirmou Lilyan.

Os amazonenses Kennedy Coelho e William Videira, também estão otimistas com as vendas da época. Com a “Will’Ken Bolos e Doces”, eles afirmam que as vendas e encomendas estão acontecendo e acreditam que a crise no mundo não vai interferir tanto na produção.

A venda de ovos de colher caem no gosto dos consumidores | Foto: Arquivo pessoal

“Estamos fazendo o máximo possível para que as pessoas se sintam bem com nossos ovos de colher. Que elas possam sentir que na vida nem tudo é amargo, mas tem seu lado doce também. Estamos confiantes. No início achávamos que o projeto não fluiria, mas decidimos fazer e inovar”, explicou o empreendedor Kennedy.