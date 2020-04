Trabalhadores autônomos do AM chegam a ter 100% de queda na renda

Manaus – A partir do decreto de estado de calamidade pública no Amazonas, que ocorreu na tarde do dia 23 de março, por conta do Covid-19, o governador Wilson Lima determinou que todo o comércio, com exceção de serviços essenciais, fechasse. Como consequência, trabalhadores autônomos sofrem com a perda de renda e buscam sobreviver na crise econômica.

Luiz Alberto Oliveira, 35 anos, é barbeiro há três anos e revela que, com a paralisação do comércio, as pessoas deixaram de circular na rua, o que dificulta o trabalho. “Tenho muitos clientes que já são fidelizados, mas esses também estão com medo de sair de casa. A maioria está em quarentena e todos estão receosos de pegar o coronavírus”, afirma.

O rendimento nas vendas de Luiz caiu mais de 80% desde que a crise começou a assolar a capital amazonense. Ele conta que, após o decreto, não abriu a barbearia por um tempo, mas já reabriu o negócio. “Infelizmente, eu preciso trabalhar. Não adianta eu ficar em casa sem ter o que comer. Nós, que dependemos desses ganhos diários, não temos como parar. Acho que é muito fácil para uma pessoa que trabalha de carteira assinada, porque ela recebe auxílio, mas nós autônomos não”, clarifica.

Luiz Alberto é barbeiro há três anos | Foto: Divulgação

O barbeiro acredita que o Estado deveria permitir que a categoria pudesse trabalhar, tomando as medidas e precauções necessárias. “Esses R$ 600 que o governador está oferecendo para os trabalhadores informais, não dá para comprar nem pão durante um mês inteiro, dependendo do tamanho da família. Na minha casa conto com sete pessoas, então entendo o momento da crise, mas deveriam nos deixar trabalhar dentro de nossas possibilidades”, declara.

Rita Maria Barroso, 28 anos, também é autônoma e trabalha há três anos como maquiadora, extensionista de cílios e design de sobrancelhas. Ela revela que a queda no fluxo de pessoas no comércio afetou muito seu trabalho. “Devido a propagação do coronavírus, precisei para com os serviços e procedimentos, uma vez que tenho contato direto com as clientes que maquio”, explica.

Rita é maquiadora, extensionista de cílios e design de sobrancelhas | Foto: Divulgação

A queda nas vendas foi de 100% para Rita e ela está sem trabalhar por período de tempo indeterminado. “Tenho uma quantia dinheiro guardada e minha mãe e meu cunhado estão ajudando com a alimentação. Estamos gastando apenas com o necessário desde o início do período de crise. O que mais me tira a sanidade é ter que viver nessa situação por tempo indefinido, não somos capazes nem de montar um plano para o futuro” ressalta.

Formado em Engenharia Civil, Tércio Narciso Benarrós passou sete anos desempregado até passar a ministrar aulas de Física em um cursinho preparatório da cidade de Manaus. Além disso, ele também oferece aulas particulares em domicílio. Com a paralisação, seu trabalho está sendo afetado, essencialmente, de duas formas.

“A primeira, e imediata, é a paralisação do cursinho em que trabalho. Essa ocupação representa cerca de 85% da minha renda. A segunda é referente a circulação de dinheiro que não ocorre uma vez que o comércio está de portas fechadas. Tal quadro afeta empresas prestadoras de serviço, em qualquer ramo, inclusive na educação e isto impacta na inadimplência dos clientes e na capacidade de pagamento da instituição na qual eu ministro aula”, explica Tércio.

Tércio recebe remuneração em periodicidade quinzenal e está prevendo de três a quatro quinzenas sem recebimento de salário. Por sorte, ele vive com a mãe, que é aposentada, e tem como ajudar nas despesas. Ele também afirma que, sozinho, ainda é capaz de suportar a crise com relativa tranquilidade até o dia 31 de março.

Medidas do Governo

Durante o pronunciamento concedido por meio das redes sociais oficiais do Governo, no dia 23 de março, o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou um pacote para ajudar micro e pequenas empresas e cidadãos vulneráveis. O estado disponibilizará nos próximos dias R$ 40 milhões por meio da Afeam e os recursos serão para capital de giro.

Um programa de distribuição de renda também está sendo estruturado e deverá beneficiar 50 mil famílias de baixa renda com o valor de R$ 200 mensais pelo período de três meses.

Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Divulgação

“Solicitei ao Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), o contato com empresas de telefonia, água e luz, para que prazos de pagamentos sejam estendidos e que não sejam realizados cortes por falta de pagamento nesse momento difícil. Estou encaminhando para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um projeto para criação do fundo de combate a epidemias, para receber doações de pessoas físicas e jurídicas”, explicou.