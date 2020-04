Tarifa de energia no Amazonas é a segunda mais cara da Região Norte

Manaus - Em plena quarentena, causada pelo novo coronavírus (Covid-19), um levantamento de tarifas de energia no Brasil, mostra que a empresa Amazonas Energia oferece o segundo serviço mais caro do país. O atual valor é R$ 0,66 por quilowatt hora (kwh). Em primeiro lugar está o Pará, com poucos centavos a mais, R$ 0,68 por kwh. A informação consta no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) | Foto: Reprodução

Não é a primeira vez que o Amazonas aparece no top três do ranking. Aliás, até o primeiro trimestre do ano passado, a Amazonas Energia ocupava o primeiro lugar do país, com a tarifa a R$ 1,07, por quilowatt, enquanto a média nacional era de R$ 0,87, conforme informou reportagem do EM TEMPO, à época.

Em abril de 2019, a empresa foi vendida, e, portanto privatizada, para o consórcio formado por Oliveira Energia e Atem, depois de um leilão. A Amazonas Energia, segundo reportagem do G1, era a mais endividada e deficitária de uma série de outras distribuidoras do Norte e Nordeste do Brasil, as quais foram privatizadas em 2018.

Opinião do consumidor



Embora a Amazonas Energia tenha caído do ranking de tarifa mais cara do país, para a segunda posição, consumidores ainda reclamam das cobranças com valores abusivos. É o caso da autônoma Socorro Martins, de 54 anos. Ela paga atualmente R$ 200 de tarifa mensal e conta que o valor aumentou.

"Moro sozinha com o meu filho e temos que moldar toda uma rotina para não sermos taxados mais alto ainda, levando em conta nossas condições. O serviço melhorou, eu percebo, mas a conta realmente está mais salgada", conta ela.

A autônoma diz que desliga a geladeira à noite e só liga pela manhã, assim como tenta outras táticas para que o valor da energia não fique tão alto. "O que pago atualmente já é o limite do que posso pagar, então fazemos o possível para não pagar mais", comenta.

Outra consumidora que preferiu não se identificar diz que "usou gato" por um ano e seis meses, mas que não faz mais. A prática é crime, e se caracteriza pelo desvio de energia para evitar pagar um valor mais alto.

"Eu pagava bem menos, mas parei porque era errado. Depois que regulei o serviço, a conta aumentou para R$ 300 mensais, mais ou menos. É muito caro, e não é de agora. Eu sempre achei", conta a fonte.

A servidora pública Juliana Cruz, de 34 anos, conta que em dezembro, quando normalmente gasta mais energia com o uso das luzes de Natal, pagou na conta de energia, aproximadamente, R$ 700, numa casa com três aparelhos de ar condicionado. Já em janeiro, sem as luzes de Natal, a conta deu um salto de quase R$ 120, e teve que pagar mais de R$ 810.

“É inexplicável esse aumento na conta de energia num período em que relativamente consumimos menos energia elétrica”, reclama Juliana. “Graças a Deus, a família tem pago as contas em dia, porque dizem que os juros são muitos altos”, comenta.

Altos juros



Um empresário que também preferiu não se identificar, avalia que considera altíssimos os juros cobrados por atraso, por parte da Amazonas Energia. Ele disponibilizou um documento que mostra uma cobrança de R$ 2.429,59 por atraso no pagamento da fatura.

O valor inicial era de R$ 13.527,71, que também já era um atraso que o consumidor não conseguia pagar. Em cima desse valor foi acrescentada a multa de quase R$ 2,5 mil.

Proibida suspensão



No dia 26 de março, o Governo do Amazonas sancionou a Lei número 5.145, que proíbe o corte dos serviços de água e energia elétrica por falta de pagamento, além do aumento injustificado de preços de produtos ou serviços em todo o Estado, enquanto durar o Plano de Contingência de combate ao novo coronavírus. Pela lei, deve-se usar como parâmetro os preços praticados em 1° de março de 2020, ou seja, como era antes da crise.

A proposta foi elaborada a partir de parecer apresentado pela Defensoria Pública à Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Caso seja vítima de cortes ou aumento de fatura durante a quarentena, a pessoa pode entrar em contato com a Defensoria Pública Especializada de Atendimento ao Consumidor e pedir auxílio jurídico. O telefone é (92) 98416-6494, e o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Sem respostas