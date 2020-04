Vídeo: Afeam disponibiliza recursos para financiar empreendedores

O presidente explica o processo de inicialização oferecido aos empreendedores | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) Marcos Vinicius Castro, apresentou o trabalho que vem sendo desenvolvido a partir da integração entre as secretárias e a expansão da atuação nos municípios.

Marcos Vinicius é funcionário de carreira. Formado em economia, trabalha na agência há 18 anos, e assumiu diversos postos antes de assumir a presidência. Para ele, a instituição assume um papel fundamental no desenvolvimento do Amazonas.

“Esta é a função da Afeam, manter o processo de desenvolvimento, garantindo crédito a quem precisa, dando a oportunidade ao empreendedor visando aquecer a economia", enfatiza.

Atuação da Agência

A agência oferece crédito a todos os tipos de investidores. Marcos detalha que há três linhas de crédito principais. A primeira é para pequenos empreendedores, com investimentos de R$ 500 a R$ 21 mil reais. O segundo é para as pequenas empresas, com investimentos de R$ 21 mil a R$ 100 mil reais. E a terceira linha é a dos grandes empresários, que podem contar com crédito de R$100 mil a R$ 1 milhão de reais.

Além da sede na capital, a Afeam possui mais seis postos de atendimento nos municípios de Tefé, Manacapuru, Parintins, Rio Preto, Manicoré e Itacoatiara. Com isso, a população interiorana consegue ter acesso à recursos que auxiliam o desenvolvimento de empreendimentos.

Marcos Vinicius é funcionário de carreira. Formado em economia, trabalha na agência há 18 anos | Foto: WEB TV Em Tempo

Procedimentos

O presidente explica o processo de inicialização oferecido aos empreendedores. A primeira fase consiste no agendamento, geralmente feito de maneira digitalizada (por aplicativo para celulares ou pelo site). No local, a pessoa interessada é encaminhada para uma palestra de orientação de crédito a fim de entender melhor os processos de investimentos e afins.

A partir desse aparato, os pequenos investidores podem ter mais segurança e certeza sobre seus negócios.

Ficou interessado em investir no seu negócio? Assista a entrevista na íntegra e confira mais informações:

Confira | Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou WEB TV EM TEMPO/ Tatiana Sobreira