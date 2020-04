Comércio amazonense tem melhores resultados do país em fevereiro

Manaus - Antes da crise causa pela da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que atingiu o Amazonas a partir de março deste ano, o comércio amazonense obteve em fevereiro o segundo melhor resultado do país na comparação com janeiro deste ano e o melhor resultado diante do fevereiro do ano passado, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta terça feria (07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



De acordo com o órgão, o volume de vendas do varejo amazonense cresceu 3,5% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal (considerando mesma quantidade de dias). Na comparação com fevereiro de 2019, o comércio varejista no Amazonas cresceu 13,6%. No acumulado no ano, houve crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período anterior e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou alta de 10,2%.

A variação de 3,5% do volume de vendas de fevereiro de 2020, em comparação com janeiro de 2020, no Amazonas, foi o segundo melhor desempenho entre as 27 Unidades da Federação. As maiores altas ocorreram em Tocantins (15,1%), Amazonas (3,5%) e Minas Gerais (2,7%). Já Amapá (-3,8%), Ceará (-1,7%) e Rondônia (-0,5%) figuraram como os Estados com as maiores quedas no volume de vendas do mês.

A variação de 13,6% do volume de vendas de fevereiro de 2020, na comparação com fevereiro de 2019, levou o comércio amazonense ao melhor desempenho entre as 27 Unidades da Federação. As maiores variações acumuladas ocorreram no Amazonas (13,6%), na Paraíba (11,8%) e em Tocantins (11,8%). Os piores desempenhos foram o do Ceará (-4,5%), Bahia (-0,7%) e Sergipe (0,2%).

Receita nominal

Em fevereiro de 2020, a receita nominal de vendas, que em seu cálculo não considera a inflação do período, aumentou 2,7% frente a janeiro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. Na comparação com fevereiro do ano anterior, a receita do comércio varejista no Amazonas apresentou crescimento expressivo, alcançando 21,4%. No acumulado do ano de 2020, a receita também cresceu (20,4%) em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado de 12 meses, a receita nominal de vendas do comércio varejista 14,2%.

O índice de 2,7% no resultado da receita nominal das vendas do mês de fevereiro, em comparação com janeiro, levou o setor varejista do Amazonas ao terceiro melhor resultado dentre as 27 Unidades da Federação. As maiores altas ocorreram em Tocantins (17,9%), em Minas Gerais (4,1%) e Amazonas (2,7%). As maiores baixas foram no Amapá (-2,3%), Rondônia (-1,0%) e Ceará (-0,9%).

A variação de 21,4% na receita nominal das vendas de fevereiro de 2020, na comparação com fevereiro de 2019, levou o comércio amazonense ao melhor desempenho entre as 27 Unidades da Federação. As maiores variações acumuladas ocorreram no Amazonas (21,4%), em Tocantins (15,8%) e Paraíba (15,4%). Os piores desempenhos foram no Ceará (0,5%), na Bahia (2,5%) e em Sergipe (4,4%).

Varejo Ampliado

A receita nominal de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, apresentou variação de 1,1% em fevereiro de 2020, frente ao mês anterior. Na comparação com fevereiro do ano anterior, a receita nominal cresceu 14,7%. Já a variação acumulada do ano registrou resultado de 15,2%, em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, a receita nominal cresceu 11,1%.





*Com informações da assessoria