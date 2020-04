Com portas fechadas, comerciantes apostam em redes sociais e delivery

Para avisar sobre o serviço a loja está usando suas redes sociais e disparando mensagens por Whatsapp para clientes cadastrados | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Usando as redes sociais e o WhatsApp como aliados, o proprietário da Ótica Arcanjo, Williand Arcanjo, mostra aos clientes as armações de óculos de grau para que eles escolham a sua favorita. A receita com a prescrição é mandada pelo WhatsApp para a ótica, que entrega o produto em domicílio por ele mesmo usando máscara e luvas de látex.



Foi a forma que o estabelecimento encontrou para seguir operando em tempos de coronavírus. O isolamento social está fazendo os comércios se reinventarem e, segundo especialistas, essa é a melhor forma de enfrentar a nova crise instituída pela pandemia.



Willand teve que baixar as portas da sua loja, forçando com que três funcionários fossem mandados para suas casas, por conta do decreto do Estado que anunciou o fechamento de estabelecimentos comerciais. "São colaboradores que estão sendo profundamente afetados, porque a maioria depende do comissionamento das vendas", explica.

O contato 'caloroso' que a Ótica Arcanjo tem com o cliente foi intensificado de outra forma | Foto: ARQUIVO EM TEMPO

Intensificar o sistema de delivery para produtos como óculos de sol e de grau foi a forma encontrada para driblar as portas fechadas. Para avisar sobre o serviço a loja está usando suas redes sociais e disparando mensagens por Whatsapp para clientes cadastrados.

As armações são apresentadas para os clientes via WhatsApp ou redes sociais | Foto: ARQUIVO EM TEMPO

"Se uma pessoa perde ou quebra seus óculos de grau, por exemplo, ela não aguenta ficar sem. Nós sempre tivemos este serviço de atendimento a domicílio, só intensificamos ainda mais", relata.



Para quem quer escolher alguma armação basta mandar mensagem no WhatsApp ou ligar nos números: (92) 98103-3456 ou 98178-5002. E até mesmo mandar mensagem pelas Redes sociais da Ótica no @oticaarcanjo.

Driblando a crise

A empreendedora e confeiteira da So Sweet, Raiane Silva, investiu pesado na produção e divulgação da loja para a Páscoa de 2020. A primeira Páscoa da So Sweet foi em 2019 com um número expressivo nas vendas e encomendas.

“Eu nunca tinha trabalhado com chocolate, ovo de Páscoa, essas coisas. Meu negócio sempre foi voltado para bolos mesmo, mas, percebi que a Páscoa era um momento extremamente lucrativo para todas as confeiteiras, a gente até diz que ‘a Páscoa é o Natal das confeiteiras’, pois é quando a gente consegue superar a indústria no que diz respeito a chamar a atenção do cliente, o artesanal acaba sendo bem mais atrativo”, comenta Silva.

Raiane Silva investiu pesado na produção e divulgação da loja | Foto: Lucas Silva

Porém, a empreendedora, assim como outros empresários do ramo, não esperava pela pandemia do Coronavírus. Mesmo assim, a confeiteira não desanimou. Raiane intensificou as vendas virtuais com entrega a domicílio e fortaleceu a divulgação atrativa pelas redes sociais e WhatsApp.



“Eu tive a Páscoa passada como comparativo e investi para termos vários sabores com Brownie e sabores famosos, como Nutella, que os clientes amam. Além disso tem ovo de colher com chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, de limão, morango e muuuito chocolate. E também o kit confeiteiro, que é um sucesso entre as crianças, já que elas se divertem montando o próprio ovo de colher”, revela.

Para quem quer fazer encomenda de ovos, bolos brownies e cupcakes basta entrar em contato pelo WhatsApp 99423-0833 ou pelo Instagram e Facebook no @bolos_sosweet.



Confira as dicas de especialista

Preocupado com esses negócios que estão em atuação, o Sebrae preparou uma série de dicas para os pequenos negócios que ainda permanecem abertos ao público. O gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae, César Rissete, enfatiza que o cenário atual é inédito, inesperado e requer todos os cuidados para conter a crise. “É um momento de alerta geral em todo o mundo, especialmente para os negócios que estão em funcionamento. Os empreendedores que tiverem dúvidas não podem hesitar em pedir ajuda, o Sebrae está totalmente mobilizado para atender às demandas”, alertou.

1º Proteja sua equipe: nesse momento de grande propagação do Coronavírus, é importante que todos os funcionários disponham de matérias de proteção, como álcool em gel, máscaras e luvas. Além disso, faça reuniões reforçando a necessidade de que sejam mantidos cuidados redobrados com a higiene pessoal. Seja o mais didático possível. A saúde da sua equipe é fundamental também para a saúde do seu negócio.

2º Reinvente seu negócio: caso ainda não trabalhe com vendas online e delivery essa é a hora de implementar o serviço. Uma comunicação direta e objetiva nas redes sociais será fundamental para divulgar a novidade. Inspire-se em casos de sucesso.

3º Inove dentro da crise: reveja o horário de funcionamento do seu estabelecimento comercial. A depender do movimento de clientes, você pode estender o horário de funcionamento e controlar quantas pessoas fazem as compras para evitar aglomerações. As filas também devem respeitar a distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Outro ponto importante: os clientes precisam perceber que os cuidados necessários estão sendo tomados no seu negócio. A confiança é fundamental para a fidelização.

4º Reveja seus gastos fixos: é possível que seu faturamento não seja afetado, de acordo com o produto que é vendido, porém o momento pede uma revisão nos gastos fixos. Corte o que for dispensável nesse momento.

5º Renegocie: muitas instituições financeiras já estão abertas a renegociação de prazos, taxas e juros. Procure um gerente especializado e analise as propostas. Veja a possibilidade de negociar prazos de aluguel e demais gastos.

6º Procure ajuda especializada: o Sebrae, governo e demais instituições de apoio ao microempreendedor estão mobilizados para atender os casos específicos. Procure ajuda, informação e soluções com fontes oficiais. Há uma página com notícias, vídeos e casos inspiradores aqui. No Portal do Sebrae, por exemplo, todos os cursos online são gratuitos.