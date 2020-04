Sebrae Amazonas realiza mais de 12 mil atendimentos online

Diretora superintendente do Sebrae Amazonas Lamisse Said Cavalcanti | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Em duas semanas de atividades online, o Sebrae Amazonas superou 12.472 atendimentos aos micros e pequenos empresários. "O desempenho evidencia que a decisão de proteger os seus clientes e os funcionários, saindo do atendimento presencial para o eletrônico foi acertada, pois segue às orientações das autoridades de saúde pública do município e do Estado, que recomendam a quarentena para reduzir a quantidade de contágios do coronavirus", comentou a diretora superintendente Lamisse Said Cavalcanti.

Com uma base de 170 mil empresas de micro e pequeno porte no Estado, o Sebrae se desdobra ,eletronicamente, para atender os empresários, em um momento em que a economia está sendo afetada pelo aumento do contágio e as mortes provocadas pelo virus. No Amazonas já são mais de 23 óbitos e 636 contagiados.

Demandas

Com mais de 80 pessoas atendendo diariamente os empresários na plataforma online, o Sebrae destaca as sete maiores demandas do mercado que são:

Auxílio do governo para MEI;

Auxílio do governo para informais;

Inscrição municipal;

Como obter crédito;

Declaração do MEI;

Orientação sobre a AFEAM;

Orientação sobre o EAD Sebrae.

Equipe

Com dezenas de lives com especialistas orientando os empresários e suas plataformas virtuais a toda carga, o Sebrae, sob a coordenação de Lamisse Said Cavalcanti e o apoio das diretoras Ananda Carvalho (Administração e Finanças) e Adrianne Gonçalves (Diretoria Técnica) salienta que o trabalho home office, veio para ajudar a base da economia amazonense a sair do risco de quebra das empresas em seu nicho; com suas orientações, eminentemente, técnicas em gestão, crédito, marketing digital, formação em mídias digitais, comércio eletrônico, boas práticas de delivery (para evitar o contágio do virus), entre outras áreas de interesse das micro e pequenas empresas.

No Amazonas, elas representam mais de 98,5% da mão de obra com carteira assinada.

Acesso

Para acessar os serviços do Sebrae entre em contato pelo: http://bit.ly/WhatsappsebraeAM e ou 984352660;

EAD : https:// www.sebrae.com.br/amazonas

Fale com um especialista : https://www.sebrae.com.br/sites/portal/faleconosco

Central de Relacionamento: 0800-570-0800

Consultorias a distância: contábil, financeira, mídias digitais e marketing –contato para agendamento via Central de Relacionamento.