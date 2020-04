Bares e restaurantes de Manaus já demitiram 30% dos funcionários

Manaus –Desde o decreto que suspendeu a abertura de bares e restaurantes em Manaus, muitos empresários precisaram diminuir o quadro de funcionários ou reinventar seus negócios, para não saírem no prejuízo. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel-AM), o segmento de alimentação fora do lar emprega no Estado, aproximadamente, 80 mil pessoas, mas devido à queda de 90% no fluxo dos estabelecimentos, o setor já totalizou a demissão de aproximadamente 30% dos funcionários desde a suspensão das atividades.

Segundo dados da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), no Brasil o número de funcionários demitidos por bares e restaurantes já chegam a 600 mil pessoas e a previsão é que 20% dos restaurantes existentes no país continuem com as portas fechadas mesmo com o fim da pandemia. O presidente da ANR, Cristiano Melles, afirmou em entrevista à CNN que o melhor a fazer neste momento é esperar a curva de crescimento de casos no país baixar para que as atividades do ramo possam ser retomadas com segurança.

“Não adianta abrir todo os estabelecimentos se não tem segurança para a população e para o empresário. O melhor a se fazer é organizar os gastos, seguir as orientações técnicas das autoridades de saúde e esperar que tudo se normalize e todos voltem ao trabalho normalmente”, afirmou Melles.

Bares mantêm as portas fechadas | Foto: Lucas Silva

Enquanto a situação não volta ao normal, muito empresários na capital amazonense precisaram diminuir os gastos e reduzir o número de funcionários para não acumular dívidas para os meses incertos que virão. No caso do proprietário do restaurante Calçada Alta, Marco Silva foi necessário fechar uma das unidades para que novas dívidas não fossem geradas.



“O Calçada Alta possuía duas unidades, mas devido a tudo que está acontecendo eu precisei fechar a unidade do Parque 10 e permanecer somente com a do Centro, onde eu tenho ponto fixo. Nós até conseguimos que alguns funcionários fossem remanejados para a unidade que restou, mas não foram todos, infelizmente em tempos difíceis é necessário que os empresários apertem os cintos”, ressaltou o proprietário.

Alguns estabelecimentos precisaram demitir seus funcionários | Foto: Lucas Silva

Em contrapartida, o restaurante busca investir em um sistema de delivery próprio e que segundo Marcos vai gerar emprego a outros trabalhadores.



“Eu penso muito na minha equipe e nesse momento é necessário se preocupar com todos, tenho funcionários que estão em casa por medida de segurança e que estão recebendo. Outros estão trabalhando por escala. Agora nós estamos analisando um possível delivery próprio. Seguimos confiantes para que possamos voltar a rotina normal em breve”, explicou.

Mesmo com o sistema de entregas, alguns restaurantes da capital não estão tendo o mesmo retorno que o esperado é o caso da “Peixaria Morada do Peixe” que enfrenta uma queda de 70% na demanda. A informação é do gerente do restaurante Marcelo Borges.

Mesmo com o sistema de entregas, alguns restaurantes da capital não estão tendo o mesmo retorno | Foto: Lucas Silva

“Antes da pandemia nós recebíamos em um final de semana 300 pedidos somente destinados a bandas de tambaqui, mas agora, em uma semana não conseguimos chegar nem a 130 pedidos. Felizmente esse mês teve faturamento para pagar todos os funcionários e manter o quadro, mas não sabemos se o próximo mês será assim, se a demanda diminuir, a única saída vai ser demitir algumas pessoas”, esclareceu.



Inovação

Apesar do momento atípico que o setor de alimentação fora do lar tem passado, é necessário pensar fora da caixa e perceber que mesmo em tempos difíceis é possível inovar e sair dos serviços óbvios, foi o que o proprietário do gastropub “Intocáveis”, Audenor Neto, decidiu fazer ao participar da ação “Brinde do Bem”, em parceria com a Heineken que proporciona vouchers para que os clientes usem quando o pub voltar a funcionar.

“O cliente compra um voucher para consumir assim que reabrirmos. O bar vai dar o valor do voucher em dobro para o cliente. Enxergamos nessa estratégia a possibilidade de termos um faturamento durante esse momento que vai nos ajudar a pagar a folha salarial. Nesse ano completaremos quatro anos de casa e estamos muito confiantes que muito em breve iremos comemorar”, revela.

O proprietário ressaltou ainda que o funcionamento do pub está suspenso mesmo antes do decreto de suspensão do ramo.

“Suspendemos nossas atividades no dia 17 de março por entender que temos uma responsabilidade social. Não seria razoável continuar de portas abertas expondo nossos colaboradores e clientes ao vírus e contribuindo para o aumento de casos”, explicou.

Neto afirmou ainda que não vai demitir seus funcionários, o planejamento da empresa é que tudo se normalize nos próximos três meses e mesmo que o cenário chegue ao ponto que ocasione o fechamento do bar, ele irá buscar meios para que os funcionários não sejam prejudicados.